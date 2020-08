Ultimo weekend in valle Grana per il festival Occit'Amo: grande attesa per il concerto occitano di Ferragosto

Ultimo fine settimana in valle Grana per il festival Occit'Amo, che come da tradizione lascia spazio al concerto occitano di Ferragosto a Pradleves con protagonisti i Lou Dalfin.

Due giorni dedicati a ghironda, organetto, cornamusa e danza, due giorni per fare e insegnare musica a grandi e piccoli, tutto in modo gratuito. Così Sergio Berardo, leader dei Lou Dalfin, ha immaginato di chiudere la lunga kermesse estiva, andando oltre la proposta di formazione musicale, offrendo partecipazione e condivisione a suon di note. Accanto a lui Dino Tron (cornamusa), Jean Paul Faraut (fifres e galoubet), Lou Pitakas (organetto), Enrica Bruna (flauto), Simonetta Baudino (ghironda), Chiara Cesano (violino). E il premio finale? Partecipare a un momento di musica nel grande concerto finale di San Magno.

Primo approccio alla conversazione in lingua d’òc; aperto a occitanofoni e no, di qualsiasi livello e qualsiasi varietà dialettale

Come gli antichi “trovatori” erano soliti esibirsi facendo da ambasciatori delle prime culture europee, i Lou Dalfin cantano nella tradizionale lingua “d’Oc” e portano la cultura occitana in giro per il mondo. I Lou Dalfin sono più che un semplice gruppo musicale nella parte Occitana del Piemonte: la band di Sergio Berardo è diventato un fenomeno di costume che ha reso la musica occitana contemporanea, facendola uscire dai ristretti circoli di appassionati perché divenisse fenomeno di massa. All’esterno dell’area occitana Lou Dalfin è stato un anello di congiunzione tra realtà diverse: la pianura piemontese e l’Italia da una parte, le vallate e l’area transalpina dall’altra. Con Lou Dalfin le valli d’Oc non sono più l’estremo lembo di una cultura asettica ma hanno riacquistato la loro funzione storica tradizionale: l’essere ponte.