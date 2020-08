La “Pizzeria Il Boschetto” di Sanfront apre anche a pranzo e prepara la grigliata di Ferragosto

Paesana si appresta a confrontarsi con l’urto dei vacanzieri che le previsioni ipotizzano numericamente non inferiore a quello dei tempi d’oro, gli Anni Novanta. Le agenzie immobiliari hanno affittato quasi tutto quello che c’era da affittare: inutile insistere.

Ora tocca alle strutture ricettive e di ristorazione fare la loro parte.

Fra di esse brilla per iniziativa – ma il locale si era già distinta durante il periodo di look down - la “Pizzeria il Boschetto” posta a pochi metri da un boschetto di castagni (dal quale presumibilmente ha preso il nome), letteralmente sul confine fra Paesana e Sanfront.

Accanto agli ottimi secondi a base di carne cottia nel forno a legna (da provare la buonissima valdostana e le carni di selvaggina), il locale è noto in tutto il Saluzzese (e non solo) per i suoi più disparati tipi di pizza, cui vanni aggiunte quelle con impasto a basa di farina integrale e quella nel formato rettangolare “pala”. Tutto il resto è un caleidoscopio di golosità che mette addirittura in difficoltà il cliente al momento della scelta: pizza Italia, Autunno (con crema di tartufo), Calabrese (con l’immancabile anduja), Margherita, Bianca, Marinara, Dinamite, Prosciutto, Pugliese, Funghi, Napoli, Prosciutto e funghi, Tonno, Gorgonzola, Parma, Diavola, Würstel, Salame crudo, Siciliana, Stracchino e rucola, Pancetta, Speck, Calzone, Bismark, Valdostana, Piemontese Con bagna caöda), Quattro stagioni, Quattro formaggi, Tirolese, Verdure, Voce del Mare, Salsiccia, Capricciosa, Porcini (con funghi porcini), Vongole, Farcigusto (leggermente piccante), Asparagi, Zucchine, Regina, Sfiziosa, Boschetto (con cime di rapa piccanti), Salsiccia e porri, Gustosa, Della casa (a sorpresa), Ghiotta (con pesto rosso), Bufala, Speck e Brie, Panna e prosciutto, Monviso (con toma di Martiniana), Patate, Gorgo e noci, Gorgo e pere o mele, Lepre (con lepre in salmì), Anatra, Fagiano, Asino (con stracotto d’asino), Cervo, Capriolo e Cinghiale (con cinghiale al barolo)

Altrettanto degni di nota i buoni dolci preparati in casa e la cantina fornita di un'ottima selezione di vini, senza dimenticare la collezione di birre artigianali.

Strutturato per ospitare 170 coperti, distribuiti in due ampie sale, una veranda ed un fresco e ventilato abbozzo di dehors, dotato di un ampio parcheggio, di un piccolo parco giochi dove i bambini possono trascorrere qualche momento di divertimento senza alcun pericolo e di una rete wifi, in concomitanza con le presenze turistiche “Il boschetto” rimarrà aperto anche a pranzo per tutto il mese di agosto.

Il piatto forte del prossimo Ferragosto, qui, sarà la tradizionale e succulenta grigliata mista, disponibile nelle versioni “al tavolo”, da asporto e consegnata direttamente a casa.

Indispensabile la prenotazione (gradita sempre) ai numeri 0175.986026 e 339.5420679.