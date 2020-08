Calcio, Coppa Italia Eccellenza: il "no" della Pro Dronero alla nuova formula

in merito alla nuova formula decisa per la Coppa Italia di Eccellenza la Pro Dronero esprime formalmente tutto il suo rammarico per i criteri adottati, che sembrerebbero sancire formalmente e incomprensibilmente una subalternità di questa Competizione rispetto al Campionato.

Non si può spiegare altrimenti il fatto che fino ai Quarti di Finale siano previsti solo turni con partite secche, oltretutto ospitate dalle Società meglio classificate non nella precedente edizione della Coppa stessa - il che avrebbe anche potuto avere una sua logica per quanto discutibile - ma di un Campionato fermatosi alla ventunesima giornata con una classifica ancora tutta da definire.

Giustissimo adottare il criterio della vicinanza geografica negli accoppiamenti, ma perchè favorire ulteriormente ai sedicesimi la Squadra ospitante non prevedendo neppure in caso di parità i calci di rigore? In quanto agli ottavi, dallo stesso comunicato non è assolutamente chiaro se ci si fermerà dopo gli eventuali supplementari oppure almeno in questo caso si andrà invece avanti per non penalizzare ingiustamente la Squadra ospitata sempre in base alla classifica di un Campionato che non si è potuto chiudere regolarmente.