Divieto di sosta con rimozione forza in piazza Santarosa, piazza del Popolo (area rialzata e aree perimetrali lati sud ed est) e via Alfieri a Savigliano in occasione della manifestazione "Mercatino delle pulci" in programma sabato 15 agosto.

Il divieto sarà attivo per l'intera giornata.