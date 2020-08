Cuneo: 400 firme per il "no" al dormitorio per migranti senza fissa dimora a Tetti Roero

Nella mattinata di ieri (7 agosto) un comitato della Frazione Tetti Roero, con i consiglieri della Lega Salvini Premier di Cuneo, si sono recati in Comune a Cuneo per depositare le oltre 400 firme raccolte in pochi giorni, volte a scongiurare l'apertura di un dormitorio per migranti senza fissa dimora presso l'ex scuola di Tetti Roero.

"Ancora una volta vogliamo dimostrare la nostra vicinanza ai frazionisti - commenta il Segretario cittadino Simone Mauro - oggetto di scelte non trasparenti da parte dell'amministrazione e soprattutto decisioni che possono minare la sicurezza e la salute dei residenti stessi".

"In Consiglio comunale - commenta la Consigliera Laura Peano - non abbiamo avuto risposte esaurienti e anzi il Comune ha minimizzato senza affrontare realmente il problema. Proprio per questo andremo avanti con la nostra battaglia a fianco dei frazionisti finché il Comune di Cuneo non rivedrà la propria scelta".