Cuneo, cambio al vertice del 2° reggimento alpini: il Colonnello Orsi cede il comando a Giuseppe Sgueglia

In considerazione delle disposizioni vigenti per il contenimento del COVID – 19, la cerimonia di passaggio della Bandiera di Guerra tra il cedente e il subentrante si è svolta senza truppe schierate, al cospetto del Comandante della Brigata Alpina Taurinense, Generale di Brigata Davide Scalabrin, e del Sottufficiale di Corpo in rappresentanza di tutti gli Alpini del Doi, ai quali il Colonnello Orsi ha fatto comunque pervenire un sentito messaggio di ringraziamento per il lavoro svolto nel suo periodo di comando.