Nuovi progetti d'investimento alla "Monge" di Monasterolo di Savigliano e alla "Mondo del Vino" di Priocca: in arrivo dalla Regione oltre 17 milioni

Decine di nuovi posti di lavoro per tre progetti d'investimento con parole chiave l'efficienza, la tecnologia, le nuove tecniche di produzione e la piena occupazione: è stato approvato dalla Giunta regionale l’accordo di sviluppo tra MISE, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia e alcune società produttive operanti sul territorio piemontese. Si tratta di progetti legati alla LR 34/2004 che definiscono il cofinanziamento diretto a sostenere e favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per lo sviluppo sostenibile e per la qualificazione del sistema produttivo del territorio piemontese.

Dei tre progetti, due riguardano la nostra provincia Granda: le aziende coinvolte sono infatti la Monge di Monasterolo di Savigliano e la Mondo del Vino di Priocca.

Nel caso di Monge l’investimento di oltre 9 milioni sarà destinato per la realizzazione di un programma relativo alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e in particolare della produzione di articoli per l’alimentazione degli animali da compagnia presso il sito produttivo saviglianese, nel periodo 2020/2023. In questo caso l’incremento occupazionale previsto nel progetto è di 40 addetti.

Per Mondo del Vino (8,8 milioni di investimento), invece, il progetto prevede l’ampliamento della capacità produttiva del sito e l’introduzione di impianti e macchinari finalizzati a potenziare la produzione, con migliorie sul reparto vinificazione e su quello di imbottigliamento riducendo i consumi energetici, grazie all’impiego di impianti tecnologicamente avanzati e maggiormente performanti. Si prevede un aumento di 21 addetti.