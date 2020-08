Rifreddo: al via la riqualificazione di piazza Garibaldi

Ritornando all’intervento occorre innazitutto dire che lo stesso vale oltre 50mila euro e che intende uniformare cordoli e pavimentazioni a quelle che si sono realizzate nei pressi del municipio e che verranno realizzate in piazza della vittoria presso l’area mercatale. Più in dettaglio le aiuole verranno realizzate in pietra mentre per aree di sosta e passaggi pedonali si è scelto la pavimentazione a blocchetti. Per i percorsi delle auto ci sarà, invece, un nuovo manto in asflalto e nell’angolo della piazza verrà realizzata un area di sosta per ciclisti e pedoni. Un intervento importante che dovrebbe concludersi entro il mese di agosto e potrebbe finalmente riportare al centro della vita sociale rifreddese uno degli angoli più ricchi di storia del paesino della Valle Po.