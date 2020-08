Via al weekend da "bollino nero": previsto traffico congestionato lungo strade e autostrade d'Italia

Via oggi anche in provincia al fine settimana da "bollino nero": dopo i passati weekend di grave congestione del traffico sulle strade e autostrade d'Italia, secondo ANAS la situazione nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto sarà ancora peggiore.

Lungo i 30 mila km di rete Anas (Gruppo Fs Italiane) è infatti atteso un incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura e, importante per il nostro territorio, anche lungo i valichi di confine in direzione Francia.

Più degli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si sposterà all’interno del Paese contribuendo a un incremento del traffico sulle strade, che si preannuncia intenso in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un aumento della circolazione in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.