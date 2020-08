Se il tuo sogno è giocare al glorioso stadio Paschiero, iscriviti alle porte aperte FC Cuneo 1905!

“ L’affiliazione con il Genoa Soccer Academy è una grandissima occasione di crescita per i nostri giovani calciatori, per i nostri tecnici e per i nostri dirigenti. Il FC Cuneo 1905 con il rapporto con il Genoa potrà accelerare e amplificare il percorso di maturazione sportiva ed andare così ad offrire sempre più competenze e opportunità ai propri ragazzi tesserati. Poter lavorare con una delle società più importanti del calcio italiano con un settore giovanile di eccellenza, questo è il punto di partenza di un progetto calcistico di crescita e miglioramento che vuole essere costante nel tempo. La collaborazione calcistica potrà consentire di mettere in rete anche il nostro territori ” ha detto il Presidente Mario Castellino .

Da qualche giorno sono aperte le iscrizioni per la stagione 2020/2021 dove i ragazzi saranno seguiti da tecnici in possesso di attestati UEFA della FGIC e con la supervisione del responsabile settore giovanile del Genoa Michele Sbravati. L’affiliazione al Genoa Academy persegue la finalità di consentire un costante confronto tecnico tra allenatori e preparatori con professionisti della Serie A inoltre, consentirà ai nostri giovani di frequentare lo stadio ed il circuito genovese (acquario, musei, etc.) al fine di avere una crescita conoscitiva a 360°.

In quest’ottica si è scelto un team di tecnici di grandissimo spessore del territorio Cuneese con esperienze nel calcio professionistico: Pier Calandra - responsabile del settore giovanile (ex Cuneo, ex Livorno), Roberto Tallone - coordinatore tecnico del settore giovanile (ex Cuneo, ex Savona) ex Emiliano Campana - preparatore dei portieri (ex Cuneo, ex Benevento).