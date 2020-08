Nel rispetto delle norme “anti-Covid”, Crissolo lancia il suo programma di eventi estivi

Seppur nel rispetto di tutte le normative “anti-Covid”, anche Crissolo si appresta a vivere il suo cartellone di eventi estivi.

“Nonostante la crisi dovuta all’emergenza Covid-19 – spiegano dal Comune – e le restrizioni imposte dai decreti, l’Amministrazione, in collaborazione con la Pro loco e Alma Eventi ha predisposto un programma di iniziative per allietare quanti hanno scelto Crissolo per il relax estivo”.

Si parte dunque lunedì, 10 agosto, alle ore 16.30, con “Le fiabe di nonna Lory”, letture dal libro “Ti racconto una storia” di Lorena Bonino, con merenda gratuita per i bambini, nella piazzetta del Municipio (in caso di maltempo ci si sposterà nella Sala delle Guide).

Mercoledì 12 agosto, alle 21, nella Sala delle Guide, “… stasera si ride!”: Massimo De Rosa – da Colorado Cafè – e Giancarlo Aiosa – da Eccezionale Veramente – si esibiranno in una kermesse comica con i due mattatori del cabaret. Per assistere allo spettacolo occorre prenotarsi (posti limitati) pressi l’Ufficio turistico (371.4126266).

Giovedì 13 e giovedì 20 agosto, nella piazzetta del Comune, alle 16, insieme a Elisa Garciel sono previsti momenti di fitness per tutti (anche questo evento, in caso di maltempo, si svolgerà nella Sala delle Guide).

Martedì 18 agosto, alle ore 21, nella Sala delle Guide, si entrerà “In cucina con Ila”, insieme al volto più conosciuto delle TV piemontese: Ilaria Salzotto. Dalla serie web “In cucina con Ila… una mamma in cucina” Ilaria accompagnerà in un viaggio del gusto, alla ricerca di piatti semplici, veloci e alla portata di tutti.

Un viaggio contaminato da divertimento e spettacolo, con imprevisti, intrusi e molte sorprese. Ospite della serata: Diego Casale dei mammuth (da Zelig). Ingresso libero, ma posti limitati. Info Alma Eventi: 393.3359136.

Venerdì 21 agosto, alle 21, sempre nella Sala delle Guide, serata live con i “Procopio Bros”, trio acustico formato da tre fratelli – Luca, Valentina e Francesca – che fa della fantasia e della capacità di intrattenimento le proprie armi vincenti. Il repertorio di grandi successi, proposti con originalità in medley e mash-up, garantiscono il massimo divertimento.

Ingresso libero, ma posti limitati. Info Alma Eventi: 393.3359136.

Tutti gli eventi, rimarcano gli organizzatori, sono organizzati seguendo tutti i protocolli anti-Covid e garantendo distanziamento sociale. I partecipanti sono invitati a rispettare scrupolosamente le regole.