Peveragno ancora capitale del cortometraggio: tutto pronto per l'inaugurazione del festival "Agosto in corto"

Sarà proiettato il vincitore del Premio Speciale Lorenzo Ambrosino 2020, Social, di Fabrizio Cantalupo, che vede protagonisti Giuseppe e Fabiana, conviventi in un eccentrico appartamento di città, che si apprestano a cenare. Ogni tentativo di comunicazione da parte di lui viene interrotto da lei, troppo presa dal suo cellulare. Successivamente sarà proiettato il vincitore della seconda edizione del Festival, La Gita, di Salvatore Allocca. Protagonista è Megalie, figlia di genitori immigrati dal Senegal, ma nata e cresciuta in Italia che, all’età di 14 anni, si trova di fronte al difficile compito di trovare un posto per se stessa nel mondo. Quando le verrà negata l’opportunità di partecipare a una gita scolastica all’estero, quel posto nel mondo le sembrerà irraggiungibile. Ma lo sarà poi davvero?

Alla serata verrà inoltre lanciato il trailer del documentario Rice to Love, realizzato dal giornalista professionista e filmmaker torinese Stefano Rogliatti. Il docufilm racconta, attraverso le testimonianze dei protagonisti, le sofferenze e le violenze inflitte negli anni dal potente esercito birmano. Il riso in questo caso è il comune denominatore che gioca il suo ruolo fondamentale: risorsa alimentare e merce di scambio. Gli interessi nazionali e stranieri in questo sistema si intrecciano pericolosamente creando diseguaglianze e soprusi. Rogliatti, che è autore di numerosi documentari a sfondo sociale, sarà presente all’evento e parlerà della sua opera, che sarà proiettata durante la serata del 21 agosto.

«“Agosto in corto” - afferma Ntrita Rossi, Direttore Artistico AFF - sarà una bellissima occasione per vedere finalmente insieme alcuni corti che hanno partecipato alla seconda edizione del Festival, ma non solo. Abbiamo in serbo per voi tante sorprese. L’inaugurazione sarà un momento importante. Abbiamo scelto come data quella del 12 agosto, Giornata internazionale della Gioventù, per lanciare un messaggio di speranza. Vi aspettiamo a Peveragno!»