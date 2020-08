Scopri cosa fare in questo week end di agosto in Granda, aspettando la notte di San Lorenzo

Eventi, concerti e spettacoli, per salvaguardare la nostra salute e quella degli organizzatori, sono regolati secondo le norme e le Linee guida della Regione Piemonte in vigore per prevenire il contagio da coronavirus. Per verificare la necessità di prenotare e per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma, consulta le pagine Facebook o i siti degli organizzatori. Altri suggerimenti per trascorrere il tuo tempo libero li trovi sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it .



A Cervere, all'Anfiteatro dell’Anima sabato 8 agosto ci sarà Max Gazzè che scende in palco in un momento molto delicato per il settore e lo fa accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta né di musicisti, né di crew tecnica e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo. La scaletta mescolerà i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancheranno le sorprese, in un viaggio nella trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell'artista.Per tutte le info www.animafestival.it.Le prevendite per il concerto sono aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali, tra cui la tabaccheria LA SCALETTA a Fossano in via Roma 157.I concerti inizieranno alle 21.30. Ricordiamo che tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili sul sito www.animafestival.it.

All’Auditorium Horszowski a Monforte d'Alba, sabato 8 agosto alle 21.30 è in programma l’appuntamento con “I Musici di Francesco Guccini”: le chitarre e la voce di Juan Carlos “Flaco“ Biondini, il pianoforte di Vince Tempera, il sax di Antonio Marangolo, il basso di Pierluigi Mingotti e la batteria di Ivano Zanotti, offriranno l’opportunità di riascoltare i più grandi successi del Maestro di Pavana: da Il vecchio e il bambino a La locomotiva; da Autogrill a L‘Avvelenata, da Auschwitz a Dio è morto, fino a Noi non ci saremo, Canzone per un‘amica, Vedi cara, Cyrano, e molte altre.

Info: www.facebook.com/MonfortinjazzFestival

Ad Alba, per i festeggiamenti di San Lorenzo sono previste aperture straordinarie dei musei e dei percorsi sotterranei, spettacoli luminosi degli sbandieratori, aperitivi a lume di candela, giochi, tour, salita sui campanili cittadini, proiezione inedita di un cortometraggio e concerto finale nell’Arena del Teatro. Sabato 8 e domenica 9 agosto apertura dei siti del Sistema Museale Albese: Museo civico “Federico Eusebio”, Museo Diocesano, Centro Studi “Beppe Fenoglio”, Chiesa di San Giuseppe e chiesa di San Domenico. Nel fine settimana

sono in programma le visite guidate Alba Sotterranea in compagnia di un archeologo professionista. Info, costi e prenotazioni: www.ambientecultura.it

Sabato 8 agosto c’è la possibilità di salire al campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

Info, costi e prenotazioni: mudialba14@gmail.com 3457642123.

Domenica 9 agosto alle 10.00 è in programma “Campanili Stellati. Underground urban experience”, viaggio nel tempo alla scoperta dei lati nascosti di Alba.

In mattinata, alle 11, si inaugura in San Giuseppe l’edizione 2020 del Gioco della città, attività per famiglie che mette in palio uno scrigno con i tesori del territorio. L’attività viene replicata alle 15.30. Info, costi e prenotazioni: www.ambientecultura.it

Sabato 8 e domenica 9 agosto “Dehors sotto le stelle” con sfiziosi aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico che hanno aderito all’iniziativa, in assoluta sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari. Info: www.comune.alba.cn.it

Dal 7 al 18 agosto, in piazza Cagnasso ad Alba è in programma un festival musicale dal titolo esplicativo: "Grazie", con concerti gratuiti all’interno di un’area spettacolo da mille posti per medici, infermieri, lavoratori della filiera alimentare, camionisti e tutte le categorie che durante i mesi di lockdown non hanno fatto mancare il loro impegno.

Sabato 8 agosto alle ore 21.30, la rassegna proseguirà con il concerto unplugged di J-Ax, preceduto dalla conversazione con il giornalista musicale Ernesto Assante, a ripercorrere trent’anni di successi. Il fine settimana si completa con il concerto di Francesco Gabbani, domenica 9 alle 20, accompagnato dalla band con uno spettacolo tutto nuovo, Inedito acustico. Verificare la disponibilità dei biglietti su: www.comune.alba.cn.it

A Priocca sabato 8 e domenica 9 agosto è in programma Calici di Stelle dalle 19.30. Mondodelvino in collaborazione con la Proloco di Priocca organizza queste serate per gustare le specialità cucinate dai loro chef. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/Proloco-Priocca e www.facebook.com/mondodelvinogroup

Da sabato 8 fino a lunedì 10 agosto, Dogliani Castello celebra il patrono san Lorenzo. La festa è organizzata dalla pro loco. I festeggiamenti si aprono sabato 8 con lo spettacolo “La mezz’ora canonica”, con Padre Filip. L’appuntamento è alle 21 in piazza Belvedere (ingresso: 5 euro). Per le prenotazioni è necessario telefonare al numero 347-39.56.704. Domenica 9, alle 20, in piazza Belvedere è in programma la cena sotto le stelle. Gli eventi sono da prenotare. Info: www.facebook.com/proloco.castello

Open air è la proposta turistica estiva che offre la possibilità di fare picnic nelle vigne, pranzare o cenare degustando vini su terrazze panoramiche; gli spazi tra i filari si trasformeranno in sentieri da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Info e contatti delle strutture aderenti a Open air 2020 su: www.openairmonferratolangheroero.it www.facebook.com/openairmonferratolangheroero

Domenica 9 agosto a Murazzano il caffè Gianduja ha organizzato un concerto del gruppo Elemento 90 con i successi degli anni 90 e una cena con cibo di strada in collaborazione con il Piosco. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 328-91.28.543 oppure al 338-22.78.087. Info: www.facebook.com/cafegianduja

La pro loco di Castellinaldo ha organizzato per sabato 8 agosto una cena sotto le stelle. Il ritrovo è alle ore 20 al campo sportivo. Verranno garantite tutte le disposizioni di sicurezza anche grazie alla prenotazione obbligatoria al numero 3395424786.

Info e menù: www.facebook.com/prolococastellinaldo

A Mango la festa patronale di San Donato inizierà sabato 8 con il concerto del gruppo Sciarada band alle 21.30. Nel pomeriggio di domenica 9, dalle 14, ci sarà il raduno di auto d’epoca e Vespa, con percorso panoramico e visita guidata al Museo degli antichi mestieri. Dalle 20, cena con ravioli e serata latina, con animazione ed esibizione dei ballerini della scuola Star dance di Damiano Ferrero e il Dj Marco Ferretti. Concluderanno la serata il Nutella party e una degustazione di Moscato. Lunedì 10, alle 20 ci sarà la cena delle friciule con serata danzante proposta dall’orchestra di Bruno Montanaro. Durante la patronale sarà possibile visitare la mostra “San Donato incantata-Le eroine”, a cura di Serena Bosca. Per le iniziative è obbligatoria la prenotazione al numero 393-72.41.680.

Info: www.facebook.com/Pro-loco-Di-San-Donato

Questo fine settimana appuntamento per visitare il sito archeologico di Bene Vagienna al calar del sole, in un’atmosfera unica. Domenica 9 agosto, dalle ore 19.30 sarà possibile passeggiare tra gli scavi di Augusta Bagiennorum, l’antica città romana. Il servizio è offerto da “Marsam locanda”, in collaborazione con “Artemista” e con il patrocinio del Comune. Per la visita è necessaria la prenotazione (posti limitati) chiamando lo 0171-261467 oppure scrivendo a prenotazioni@artemista.net Info: www.facebook.com/artemista.net

Prosegue Occit’amo: sabato 8 agosto, alle 14,30, in località Montoso a Bagnolo Piemonte, stage con Sergio Berardo dal titolo “Approccio alla ghironda”. Aperto anche ai principianti assoluti. Alle 17, sempre in località Montoso, sul sagrato della chiesa, il torinese Carlo Alberto Cimenti, detto “Cala”, presenta il suo libro “Sdraiato in cima al mondo. La mia storia dalla vetta del Nanga Parbat all’inferno del Gasherbrum VII”. Alle 21, all’ex Officina ferroviaria di Barge si esibiranno i Lou Seriol, una delle band più longeve e note della nuova musica tradizionale occitana. Domenica 9 la carovana di Occit’amo si sposterà a Crissolo, al rifugio Pian della Regina dove, alle 6,30, gli Autre Chant presenteranno il concerto all’alba “Aubada”. Alle 11, al rifugio Pian della Regina, stage di danza con Daniela Mandrile e alle 18, nella chiesa parrocchiale di Brondello, Simonetta Baudino in concerto.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Info: www.occitamo.it

A Melle domenica 9 agosto, dalle 18 si terrà “La (non) sagra del Tumin dal Mel”. I giovani ristoratori Diego Giusiano, Fabio Ferrua ed Enrico Ponza si uniscono per offrire, in particolar modo ai mellesi, la loro tradizionale giornata dedicata al Tumin. L’evento prevede una cena diffusa sul territorio per garantire la sicurezza a tutti i partecipanti. È necessario prenotare al numero 347.4269851. Il menù a 13 euro prevede: polenta e salsiccia fatta in casa, Tumin dal Mel, birra Antagonisti/vino. Info: www.facebook.com/prolocomelle

A Sampeyre domenica 9 agosto, dalle 10 alle 18, a Pian Camartin, una conca immersa nel verde all’arrivo della seconda seggiovia è in programma l’evento più alto dell’estate nelle valli del Monviso, a quasi 2000 metri: un balcone pittoresco sul Re di Pietra che offrirà refrigerio sotto gli alberi e tintarelle con un una colonna sonora tutta da scoprire. Con l’iniziativa è ‘Fun Viso’ è prevista una giornata di musica, adatta ad un pubblico variegato, dalle famiglie agli sportivi, dai giovani ai meno giovani con una kermesse musicale che abbraccia 70 anni di storia della musica. Non mancherà la porchetta di Tarcisio e sarà allestito un chioschetto per bibite, birra e cocktail. La partecipazione all’evento è gratuita.

Pian Camartin è accessibile a piedi, in bici e con la seggiovia. Per carenza di spazio e nel rispetto della natura non sono previsti parcheggi auto in loco, eccetto disabili.

Info: www.facebook.com/sampeyre365

Il prossimo concerto di "Recondite Armonie. Oltre i confini", è previsto per sabato 8 agosto alle 21.15 ad Acceglio, presso la chiesa parrocchiale. Ad esibirsi, il Trio Andrea Palladio, con Michele Antonello all'oboe Steno Boesso al fagotto ed Enrico Zanovello all'organo Carlo Vittino del 1839.

Domenica 9 agosto, a Limone Piemonte, presso la chiesa di S. Pietro in Vincoli all'organo Vegezzi Bossi 2001 si esibisce Fabio Pietro di Tullio. Appuntamento alle 21.15.

I concerti saranno preceduti da una breve lettura meditativa.

Info: www.amicimusicasavigliano.org/recondite-armonie-2020

Il Circo Zoè arriva a Cuneo fino al 30 settembre; è una compagnia di artisti circensi internazionali di alto livello che aprirà alla città le porte dello Chapiteau, il villaggio del circo Zoé, in via Parco della Gioventù, nei pressi del campo da calcio, con spettacoli, residenze artistiche creative, prove aperte al pubblico, allenamenti condivisi, laboratori, proiezioni, concertini e serate divulgative.

Sabato 8 e domenica 9 agosto andrà in scena lo spettacolo "Un Elisir d'Amore" della compagnia Eternauti. Nei pomeriggi del week end, dalle 14 alle 18, partirà il workshop "La distilleria dell'elisir" a cura di Eternauti – Teatro in Movimento: un'esperienza fuori dal comune tra canto, teatro e movimento scenico finalizzata alla partecipazione in prima persona allo spettacolo di domenica "Un Elisir d'Amore" a conclusione del laboratorio.

Info: www.zoeincitta.it

Continuano gli eventi presso l’Arena Cuneo live festival per rallegrare le serate

estive. Sabato 8 agosto alle 21.30 la risata tornerà regina con Antonio Or­nano con un monologo da stand up comedian, al naturale, senza orpelli scenografici e senza travestimenti. Una confessione a cuore aperto davanti a un pubblico visto come un gruppo di auto aiuto insieme al quale condividere debolezze, frustrazioni e ossessioni che spaziano dalla vita di coppia, ai figli, fino agli animali domestici. Info: http://promocuneo.it

A Peveragno secondo appuntamento di “FrolEvents”, sabato 8 agosto nel centro storico peveragnese. A partire dalle 20.30 animazione in piazza Santa Maria e in via Prieri, concerto della banda musicale peveragnese, mostra fotografica curata dall’associazione Har, spettacolo teatrale della Compagnia del Birùn “Leggiamo i tarocchi” e promozione del territorio con l’associazione “Il ricetto”. I negozi saranno aperti durante tutta la sera.

Info e locandina: www.comune.peveragno.cn.it

A Chiusa di Pesio il gruppo di guide Turismo per Professione propone per sabato 8 agosto alle ore 16.30 una giocovisita per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni che si articolerà all’interno dell’archeopark. L’attività si svolgerà all’aperto e tramite indovinelli, quiz e giochi di mimo: i più piccoli saranno portati a scoprire il magico mondo dell’archeologia.

Il costo è di euro 8,50 per gli adulti, 5,50 per i bambini dai 6 agli 11 anni è comprensivo della visita guidata e dell’aperitivo-piccola merenda che si svolgerà in uno dei bar del centro di Chiusa di Pesio. L’orario delle visite è fissato per le ore 16.30 e il punto di ritrovo è nel piazzale antistante la sede del Parco (Via Sant’Anna 34). Prenotazione obbligatoria.

Info: www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/speciale-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps

A Villanova Mondovì, domenica 9 agosto, dalle 15,30 presso il Circolo Culturale Lionetto, si svolgerà una rassegna di fisarmoniche con annesso un concerto in serata. All’evento sarà possibile ammirare una notevole collezione, circa 30 strumenti, e percorrere un cammino storico attraverso l’evoluzione di questo strumento fortemente legato al folklore ed alla tradizione popolare. Alle 21, 30, presso il giardino del Circolo, si svolgerà il concerto con i musicisti Andrea Zunino, Davide e Sara Bagnasco. La manifestazione è aperta anche ai non soci del Circolo che avranno la possibilità di ammirare la collezione di fisarmoniche o presenziare al concerto serale, con l’unica avvertenza che i non tesserati non potranno effettuare consumazioni. La rassegna sarà improntata al rispetto delle regole anti Covid: i posti a sedere all’esterno e nel giardino del Circolo saranno adeguatamente distanziati e sarà necessario indossare le mascherine. Info: www.facebook.com/circololionetto

A Limone Piemonte sabato 8 agosto gli appassionati del trekking potranno andare alla scoperta del Colle Ovest del Sabbione guidati dall’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso. Alle 9, invece, al Maneggio avrà inizio la Bike Experience Ability, gara di abilità in sella alla mountain bike per i ragazzi dai 5 ai 16 anni.

Sempre sabato 8 agosto, al pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30, il Piazzale Nord ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Play Time” del Museo dello Sci Agostino Bottero a cura de La Fabbrica dei Suoni.

Triplo appuntamento per gli appassionati di bici domenica 9 agosto. Il primo di questi è un corso di guida di mountain bike, con ritrovo alle 9 presso Zone Sport Shop.

Per gli amanti delle pedalate in montagna ma anche della buona cucina torna la Gourmet BikeTrip, un percorso enogastronomico di 32 km con accompagnatore nelle baite limonesi, dove poter degustare i piatti tradizionali del territorio. Info: www.limone-on.com

In serata, invece, torna la Limone Bike Night: 28 km di circuito al calar del sole aperto a mountain bike e e-bike, con aperitivo e vista del tramonto nello spettacolare panorama dei Forti Sabaudi. A fine percorso polentata nel centro storico. Ritrovo alle 18.30 nel piazzale di Bottero Ski (via Genova 40). Info: www.limone-on.com

Alle 21, la Chiesa parrocchiale di San Pietro ospiterà un concerto spirituale di organo. Calendario degli eventi di agosto su: www.limoneturismo.it

Presso la cappella di Sant’Anastasia a Sale San Giovanni sabato 8 agosto, alle 19, Loredana Cardona al flauto, Giulio Glavina al violoncello e Metella Pettazzi all’arpa, presenteranno lo spettacolo "Trio Giochi Armonici". Info e locandina: www.comune.salesangiovanni.cn.it

A Niella Tanaro domenica 9 agosto si terrà, in piazza Oreste Giondo, il concerto di apertura della 26° edizione di “Musica sull’aia”, la rassegna musicale estiva che si propone di promuovere e diffondere la musica in tutte le sue espressioni, dalla classica alla popolare. Il concerto si svolgerà sulla piazza comunale per garantire un maggior rispetto della normativa anti Covid-19. Domenica è in programma “Cari amici vicini e lontani, gli anni ’50 e le canzoni del boom raccontati e cantati dal quartetto Ritmo”. Ingresso gratuito con mascherina e posti a sedere distanziati. È gradita la puntualità per permettere l’espletamento delle pratiche (tra cui la compilazione del modulo). Info: www.facebook.com/Pro-Niella-Tanaro

Domenica 9 agosto a Vernante è in programma la camminata “Sulle orme di Pinocchio”, tra i murales del centro storico, dedicati al burattino di legno, accompagnati dalla guida turistica Paolo Piglione e dall’attore Paolo Tibaldi. Con due visite guidate di due ore e mezza (partenze: ore 14 e 19) le voci narranti di Piglione e Tibaldi faranno rivivere l’autentica storia de “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” e anche il legame di Vernante con Attilio Mussino, alle cui opere s’ispirano i murales dell’abitato.

Le visite sono gratuite; info: www.turismoinlanga.it,