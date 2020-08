Tutto pronto a Sampeyre per la "Fun Viso": otto ore di musica con otto artisti emergenti

Una kermesse musicale che abbraccia 70 anni di storia della musica ed è immaginata come un flusso radiofonico senza soluzione di continuità, dal quale "sbucano", a sorpresa, ospiti e momenti di interazione con il pubblico. Un format, che combina spezzoni autoconclusivi, che intende coinvolgere anche chi è di passaggio, ma è studiato per chi cerca, oltre alla tintarella e all’aria salubre di montagna, anche una giornata di gioco e intrattenimento.

Il capoluogo della valle Varaita torna protagonista dei grandi eventi musicali in quota e lo fa grazie all'intuizione dei nuovi gestori degli impianti di risalita, che intendono avviare con “Fun Viso” un filotto di iniziative, estive e invernali, per valorizzare i paesaggi raggiungibili con la seggiovia di Sampeyre.

Il gruppo di artisti coinvolti nell’iniziativa proviene da tutto il basso Piemonte: Torino, Cavallermaggiore, Boves, Mondovì, Bra e Saluzzo. Un concentrato di energia e passione pronto a stupire il pubblico di Sampeyre con un format pensato proprio per le località turistiche in tempo di prevenzione sanitaria.

L'evento è stato affidato alla direzione artistica di Andrea Caponnetto, che con Serena Scaffardi, sarà voce narrante della rassegna. Spiega il 35enne event manager: «Sarà un concentrato di un po’ tutti i generi musicali, così da intercettare il gusto di tutte le età. Dopo una mattinata "on air" con una versione live del nostro varietà radiofonico “Zenzero”, il pomeriggio sarà un viaggio, di note e racconti, dal 1950 al 2020. Prima i favolosi Anni '50 del twist e rock 'n roll, con abiti e oggetti d'epoca abbinati ai grandi classici musicali di quell'epoca. E a qualche gioco, a debita distanza. A seguire, le storie e i personaggi dell'Italia del boom economico, alternate all'interpretazione dei cantautori italiani degli Anni '60 e '70 con le voci dal vivo di Alessia Cometto e Simone Marchesani. A concludere, una sequenza-aperitivo che strizza l'occhio ai giovani, con una progressione dagli Anni '80 ai giorni nostri con Jhonny Manfredi e Dj No Head del circuito “Movin’ On”. Special guest dell’evento Frio, il rapper carioca che sta spopolando tra i giovani e sul web, con i suoi brani che spaziano dal rap al funk, con qualche venatura latina».

Pian Camartin è accessibile a piedi, in bici e con la seggiovia. Previste convenzioni viaggio in seggiovia + menu e “pacchetti” famiglia. Per carenza di spazio e nel rispetto della natura non sono previsti parcheggi auto in loco, eccetto disabili.