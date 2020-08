Busca: donato un nuovo mezzo attrezzato al Centro Diurno "Casamica"

Le aziende sono state contattate dalla P.M.G attraverso personale competente e qualificato per un’azione di informazione e sensibilizzazione, e alcune di esse hanno offerto la loro disponibilità a partecipare al finanziamento del mezzo, avendo il proprio marchio apposto sulla carrozzeria del veicolo, come adeguato strumento di visibilità e pubblicità. Purtroppo, a causa delle limitazioni dovute al COVID, il Consorzio non ha potuto organizzare la consueta cerimonia di consegna del mezzo, alla presenza dei Sindaci, degli Amministratori del Consorzio e delle ditte sponsor: la consegna delle chiavi è quindi avvenuta simbolicamente solo alla presenza del Presidente del Consorzio Giancarlo Arneodo e del Direttore Giulia Manassero, che hanno fatto qualche fotografia con gli ospiti presenti al Centro, con il Responsabile dell’Unità Operativa Centri Diurni Alessandro Cosio e con la referente di Casamica Elisabetta Giusta.