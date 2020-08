Basket giovanile: un successo la prima fase del Fabulous Camp 2020 dell'Abet Bra

“Il Fabulous Camp per i nostri ragazzi è la chiusura di una stagione e l’apertura di un’altra – commenta il Presidente Gianfranco Berrino – dove conta molto l’aggregazione, il divertimento, lo stare insieme come in una grande famiglia. Pensiamo che sia una delle edizioni più riuscite sotto tutti i punti di vista, nonostante siamo partiti in una situazione diversa dal solito a causa del Covid-19 si è creata un’alchimia speciale tra tutti i soggetti coinvolti in questo camp sia in campo che fuori. Siamo soddisfatti di riuscire a proporre ogni anno il camp cercando di dargli sempre una connotazione ben precisa ed anche quest’anno ci siamo riusciti. Un ringraziamento particolare a tutti gli allenatori, istruttori e assistenti, agli educatori di Lunetica, per il grande lavoro svolto dal punto di vista organizzativo, alle associazioni di quartiere Oltreferrovia/Rosselli e frazione San Michele, per aver messo a disposizione le aree sportive e al Comune di Bra per la concessione al loro utilizzo. Grazie alle famiglie che ci hanno dato fiducia, affidandoci i loro figli in un momento particolare come quello che stiamo attraversando”.