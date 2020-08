Calcio, serie D: Davide Aloia sceglie il Fossano Calcio 1919

«Il mio primo campionato in Eccellenza è stato molto positivo e spero di ripetermi nella stagione di esordio in Serie D, spero di entrare subito nell’ottica della nuova categoria e fare bene, a livello personale ma soprattutto a livello di squadra, puntiamo a fare un buon campionato. Ho sempre giocato a Centallo, se sono qua è anche grazie al mister, alla società, a Samu Parola; grazie anche a tutti i miei ex compagni, che nei quattro anni di prima squadra mi hanno sempre aiutato: è anche merito loro se sono arrivato in Serie D».