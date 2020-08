Via alla Milano-Sanremo: 100 chilometri del nuovo tracciato si percorreranno in Granda

E' iniziata ufficialmente la 111^ edizione della Milano-Sanremo, in una versione "2020" in cui la nostra provincia Granda giocherà un ruolo importantissimo e assolutamente inedito.

Per 100 chilometri, infatti, la gara si percorrerà tra Langhe, Cebano e Val Tanaro; l'ingresso nel nostro territorio avverrà a Santo Stefano Belbo nel primo pomeriggio (14.15, si prevede), e si proseguirà poi verso Rocchetta Belbo, Cravanzana, Niella Belbo, Monesiglio, Sale delle Langhe, Ceva, Bagnasco, Garessio, Ormea e infine il Ponte e il Colle di Nava.

Il tracciato tornerà poi quello classico, e la gara si concluderà con le sfide della Cipressa e del Poggio di Sanremo, per concludersi in via Roma alle 18.07.