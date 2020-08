Peveragno: nel rispetto delle linee guida sanitarie, a San Lorenzo torna il "Luna Park"

La perdurante «emergenza sanitaria» continua a ridurre i programmi delle feste patronali, che impazzavano sin all’anno scorso, anche in questo agosto, loro storico «cuore». Restano, con tutte le raccomandazioni di distanze e mascherine, con i contagi che proprio in calo non sono, in questi giorni, le funzioni religiose (senza processioni) e le giostre, non troppo vicine.