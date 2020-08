Villanova Mondovì: alla scoperta del Santuario di Santa Lucia

Situato poco distante dalla strada provinciale tra Villanova e Roccaforte Mondovì, ma ancora in territorio della Parrocchia di Santa Caterina in Villavecchia, il Santuario di Santa Lucia si staglia sul pendio del Colle Momburgo (noto anche come Monte Calvario) e da circa 500 anni accoglie nella sua grotta-chiesa pellegrini e viandanti, che giungono in pellegrinaggio, per motivi di devozione popolare o per una semplice preghiera alla “Santa della Luce”.