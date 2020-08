A quattro mesi da un incidente, durante il lockdown, riceve la telefonata di un dottore del "Carle": i ringraziamenti di un nostro lettore

Gentile Direttore,

il 29 dicembre, una domenica come tante altre, mi trovavo a Limone per trascorrere una giornata sugli sci. Verso le 10 del mattino accidentalmente mi scontro con un altro sciatore, una brutta caduta; vengo subito soccorso da due genitori dello sci club val vermenagna (che ringrazio con tutto il cuore), e mi raggiungono anche i miei familiari. Si chiamano i soccorsi e arriva immediatamente il dottore delle piste, la polizia e l'elisoccorso.

Al loro arrivo una bella puntura di morfina e vengo caricato e trasportato all'ospedale. Vengo preso in cura dagli infermieri del pronto soccorso, persone fantastiche, e faccio le lastre e la tac, e la diagnosi è rottura di tibia e perone della gamba destra e del piatto tibiale della gamba sinistra, quattro denti rotti, cinque punti di sutura in viso e rottura della mascella. Insomma, niente male.

Fatto sta che arriva una dottoressa maxillo facciale che mi cuce, mi mette una specie di apparecchio in bocca che devo tenere per circa 40 giorni (un lavoro stupendo, i punti in viso quasi non si vedono adesso a distanza di 7 mesi dall'incidente), poi mi mettono un tiraggio alla gamba destra con un peso mentre fortunatamente la gamba sinistra la frattura è meno scomposta e non necessita di un intervento ma solo di un tutore che tengo proprio per 40 giorni.

Al venerdì vengo operato dal dottor Vincenzo Ciriello e dopo una decina di giorni vengo dimesso. Fin qui tutto normale, poi il 10 di marzo succede quello che succede: tutto bloccato, visite saltate perché è troppo pericoloso andare in ospedale. Io come tutti rimango a casa e per 3 mesi non posso appoggiare i piedi per terra, mi muovo tra letto e carrozzella; poi mi chiamano per fare le prime lastre e fortunatamente inizio a camminare, prima con il deamulatore e poi con le stampelle.

Un sabato mattina ricevo una telefonata da un numero di telefono che non avevo memorizzato, rispondo ed era il dottor Ciriello. Rimango senza parole: mi chiama x sapere come stavo dopo quattro mesi dall'incidente. A volte ci lamentiamo per come funziona il sistema sanitario, ma è giusto riconoscerne anche i lati positivi: io il dottor non lo conoscevo e lui non conosceva me, ci eravamo parlati solo un paio di volte dopo l'intervento.

Mi ha fatto veramente piacere e vorrei ringraziare i 2 genitori dello sci club che mi hanno assistito subito, il dottore delle piste di Limone, i poliziotti, i medici del 118 e dell'elisoccorso, tutti gli infermieri del pronto soccorso, la dottoressa del maxillo facciale e tutto il reparto di ortopedia. Grazie di cuore.