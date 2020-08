Il Centro Cicogne Racconigi aperto anche a Ferragosto (FOTO)

Al Centro Cicogne di Racconigi in questo periodo, tante le specie già in movimento alla zona umida: corriere piccolo, gambecchio e gambecchio nano, pantana, combattente, piro piro piccolo, piro piro boschereccio, cavaliere d'Italia, pantana, beccaccino e poi tanti giovani di pavoncella, folaga e gallinella d'acqua.

Tutte specie che sarà possibile osservare durante il mese di agosto. Il centro rimarrà infatti aperto alle visite dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 19.30, anche a Ferragosto.

“Ora ci sono già tante specie che cominciano a migrare verso sud - spiega Gabriella Vaschetti - per cui è il momento giusto per fare birdwatching dagli osservatori: è utile portarsi in binocolo per osservare meglio gli animali”.

Tra questi anche il gruccione, un insettivoro che ha nidificato presso il Centro e ora si prepara per migrare nell'Africa sub sahariana.