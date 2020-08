Incidente in valle Maira: un'auto colpisce il muretto di contenimento e si ribalta sulla sede stradale

Incidente questo pomeriggio in valle Maira all’altezza dell’incrocio che conduce a Elva. Un’auto ha urtato un muretto di contenimento, ribaltandosi sulla sede stradale e creando alcuni problemi al traffico veicolare. Il conducente del mezzo, in stato di agitazione per via dello scoppio dell’airbag è stato affidato alle cure del 118 ma non ha riportato ferite.

L’incidente, avvenuto verso le 15.30 e ha visto l’intervento dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco Volontari di Dronero.

Sul posto anche l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco.