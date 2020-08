Alba, il maestro Paolo Paglia dirige il Concerto della notte di San Lorenzo

La data da segnare è quella di lunedì 10 agosto. Perché? Perché alle ore 21, ad Alba, presso l’Arena Guido Sacerdote, è in programma l’attesissimo Concerto della notte di San Lorenzo.

Il maestro Paolo Paglia dirigerà il soprano Daniela Pellerino ed il Vitriol Ensemble , celebre orchestra d’archi, in un viaggio musicale tra colonne sonore di film, che spazieranno da Morricone a Williams e Vangelis.

Tra le composizioni saranno eseguiti i temi conduttori di C’era una volta l’America, Il segreto del Sahara, Mission, C’era una volta il west, Imperial March, Indiana Jones e Schindler List, The conquest of Paradise e molti altri. In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno nella chiesa di San Domenico.