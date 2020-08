Torna a suonare dopo vent’anni: l’81enne Nerina Peroni sul palco dell’Anima Festival di Cervere

Su palco dell’Anfiteatro dell’Anima Festival di Cervere, ad aprire i concerti giovedì 6 agosto è stata lei, Nerina Peroni.

81 anni, ospite alla residenza Chianoc di Savigliano, si è esibita sul palco dell’anfiteatro in frazione Grinzano, dopo vent’anni che non metteva mano al pianoforte.

Sì perché lei, ex pianista, al termine della sua carriera aveva dovuto vendere il pianoforte, mettere da parte gli spartiti e smettere così di suonare.

Durante i mesi di lockdown tuttavia la musica è cambiata, grazie a una pianola fornita dagli operatori sanitari della struttura, le dita di Nerina, come se non avessero mai smesso, sono tornate a fare musica e ad allietare ospiti, medici e infermieri della casa di riposo Chianoc, dove è lei stessa ospite da novembre 2019. I suoi piccoli concerti all’interno della casa di riposo le hanno hanno fatto rivivere la sua più grande passione.

“Non so quando ho iniziato, ma da che mi ricordo ho sempre suonato” spiega Nerina. E ricorda quando, nel lontano 24 settembre 1945, ha suonato per la prima volta davanti al pubblico, in una performance musicale con la sorella Wallì.

Ma è a 18 anni che compie il primo passo importante della sua vita da musicista, entrando nel Conservatorio di Torino. Seguono tanti successi e grandi soddisfazioni, ma poi il duro colpo.

“Dopo il mio pensionamento - racconta - per vicissitudini familiari, ho dovuto disfarmi del pianoforte e sono stata senza suonare per 20 anni. Ero convinta che non mi interessasse più”.

Tutto ciò fino a che non viene donata alla residenza Chianoc una pianola. Convinta dal personale a ricominciare a suonare, Nerina rimette mano alla tastiera. “Potete immaginare che cosa abbia rappresentato per muovere le dita dopo così tanto tempo! E dire che io stessa non ho mai pensato di desiderarlo tanto”.

“Appena ha cominciato a suonare siamo tutti rimasti a bocca aperta” ricorda la caposala Clemy Perlo, la quale terminata la fase più critica dell’emergenza sanitaria, le propone di salire di nuovo sul palco e di esibirsi davanti al pubblico dell’anfiteatro che ospita l’Anima Festival.

“Ci sembrava di dare un messaggio di positività e speranza, senza tuttavia mettere da parte la sicurezza sia per Nerina che per il pubblico - spiega Perlo, tra gli organizzatori del Festival - Abbiamo richiesto l’autorizzazione alla direzione sanitaria, una volta arrivata quella ci siamo assicurati che sia l’uscita che il rientro dell’ospite fossero in completa sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid-19. All’inizio era titubante, poi si è convita. E sul palco ha emozionato tutti”.

E così, accompagnata dalla direttrice della Chianoc, Claudia Canale, la musicista 81enne si è esibita dopo la perfomance dei giovani ballerini di break dance, allietando il pubblico con il Minuetto di Ignazio Paderewsky.

“L’invito a questa serata mi ha riempito di gioia. Mai avrei pensato, entrando in casa di riposo di trovarmi portavoce delle situazioni che continuavano gioiose a dispetto delle circostanze. Ora, spero di essere ancora o di nuovo all’altezza di esibirmi in pubblico - ha aggiunto Nerina prima di suonare sul palco dell’anfiteatro di Cercare -. Comunque quello che faccio. lo faccio con grande amore”.

Nerina dopo il concerto è rientrata alla casa di riposo saviglianese. Per precauzione sta rispettando il periodo di isolamento e di controllo dei parametri, in particolare della temperatura. A tenerle sempre compagnia, l'ormai inseparabile pianola!