Bra: “Arrivederci Estate Ragazzi ed Estate Bimbi”

Si chiudono nella giornata di oggi, venerdì 7 agosto 2020, le attività dei centri estivi organizzati dal Comune di Bra con la cooperativa Alice e associazione Quartiere Madonna Fiori per i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e per i ragazzi delle medie residenti a Bra.

Sono state 90 le iscrizioni al Centro estivo per la scuola media, 189 le iscrizioni per la scuola prima ria e 186 per la scuola della infanzia. Bambini e ragazzi hanno partecipato a tante attività ludico-ricreative, momenti di gioco e di sport, laboratori tematici e di approfondimento, anche in collaborazione con enti e associazioni cittadine per imparare e sperimentare nuove abilità e nozioni, dall’arte alla scienza, dalla letteratura alla musica.