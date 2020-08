Narzole, si conclude l'estate ragazzi organizzato in collaborazione con la cooperativa Gli Amici di Jim Bandana

E’ terminato con successo l’estate ragazzi organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa sociale Gli Amici di Jim Bandana. “Data l’emergenza COVID, il nostro don Angelo non ha potuto organizzare il bellissimo oratorio estivo con cui ogni anno anima l’estate dei bambini e dei ragazzi di Narzole – commenta il vice sindaco Laura Adriano - Per questo motivo abbiamo pensato di offrire un servizio alle famiglie e promuovere un’occasione di socializzazione, fortemente compromessa in questi mesi, per i nostri bambini che hanno approfittato di queste settimane per trascorrere del tempo con i coetanei, per giocare e per impegnarsi nei compiti estivi.”

“Nei prossimi giorni – continua l’assessore all’istruzione Lorella Sartirano - adotteremo una delibera di Giunta, con la quale pensiamo di donare alle famiglie che hanno iscritto i propri figli all'estate ragazzi un buono da spendere per l'acquisto del corredo scolastico spendibile presso un’attività commerciale del nostro paese ”.