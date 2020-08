Esodo estivo: il traffico cresce su strade e autostrade tra Piemonte e Liguria

Il terzo fine settimana dell’esodo estivo è stato caratterizzato da traffico intenso, per l’intera giornata di ieri e nella mattinata di oggi, lungo i circa 30 mila km di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane).

In Piemonte i rallentamenti maggiori sono stati registrati lungo la statale 20 "Del Colle di Tenda e di Valle Roja", in Liguria sulla strada statale 1 “Aurelia” e sulla strada statale 28 "Del Colle di Nava". Traffico intenso dovuto anche ad alcune chiusure per manifestazioni sportive.

In generale le giornate di venerdì 7 e sabato 8 agosto hanno visto aumentare i volumi di traffico complessivamente di circa il 4% rispetto allo scorso fine settimana.

Nel prossimo fine settimana, contrassegnato da bollino rosso nella giornata di venerdì 14 agosto, i volumi di traffico riguarderanno soprattutto gli spostamenti dovuti alla festività di ferragosto.

Anas ricorda che i mezzi pesanti non potranno circolare fino alle 22 di questa sera.