Acqua S.Bernardo ama le eccellenze e sostiene il Cuneo Volley

Si rafforza ulteriormente la partnership tra il Cuneo Volley e Acqua S.Bernardo; nella prossima stagione continuerà a essere Main sponsor del Club biancoblu, confermando il naming alla serie A2, aggiudicandosi l’esclusiva delle maglie d’allenamento del settore giovanile e presenziando sulle divise da gioco di tutte le squadre cuneesi, dall’under 13 alla prima squadra.

Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo, dichiara il suo sostegno al Cuneo Volley: « Acqua S.Bernardo è felice di sostenere questa società che si è impegnata per riportare a Cuneo la serie A2, pur facendo dei sacrifici. Di questa realtà sposiamo i valori e per questo diamo volentieri i nostri colori e il nostro nome. Ci piacerebbe vedere quest’anno una vittoria sul campo, sarebbe il giusto riconoscimento per la storia della società: dopo anni di risultati incerti l’obiettivo è quello di combattere e lottare per una posizione che premi la storia di Cuneo. - Antonio Biella conclude - S.Bernardo ama le eccellenze, come dimostra anche la recente partnership stretta con Slow Food e Terra Madre, il Salone del Gusto. Crediamo fermamente che anche il Cuneo Volley sia un’eccellenza e ci attendiamo di vederlo presto in alto, nella posizioni che merita».

Acqua di qualità dal 1926, S.Bernardo rappresenta la perfetta unione di qualità, tradizione ed eleganza. La sua fonte ha origine nelle Alpi Marittime, a un’altezza di 1.300 m, in un ambiente sano e incontaminato. Conosciuta per la sua leggerezza e per le eccellenti caratteristiche organolettiche, dagli anni Novanta è anche espressione del design italiano, grazie alla sua inconfondibile bottiglia “Gocce”, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Ancora oggi icona di stile. Distribuita nei canali retail, ho.re.ca e door to door, è disponibile in una gamma completa di formati in vetro e pet.