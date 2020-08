958 Santero, partner del Torneo di tennis Open singolare femminile “Memorial Devis Marenco-Santero 958”

Un brindisi al “servizio” vincente nella terra di Cesare Pavese. Molte le suggestioni sportive e di territorio alla presentazione della 7ª Edizione del Torneo di Tennis Open singolare Femminile “Memorial Devis Marenco – Santero 958” in calendario dal 22 agosto al 6 settembre a Santo Stefano Belbo (Cuneo).

La presentazione si è svolta nei locali della foresteria della Casa vinicola 958 Santero, partner di una manifestazione che può contare su un montepremi di 4.000 euro con gli incontri che si disputeranno sui campi dell’A.S.D. Tennis Vallebelbo in corso IV Novembre 35/C a Santo Stefano Belbo, struttura recentemente rinnovata con nuove tribune per il pubblico e spogliatoi per gli atleti.

Alla presentazione del Torneo, oltre a Gianfranco Santero e a Giuseppe Bevione dell’A.S.D. Tennis Vallebelbo, c’erano atleti e dirigenti della società sportiva, i famigliari di Devis Marenco, appassionato e giocatore di tennis scomparso prematuramente anni fa e alla cui memoria è dedicata l’iniziativa, e il vicesindaco facente funzioni di sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Capra che ha avuto parole di elogio per l’evento. Altre info sul torneo sul sito web http://www.tennisvallebelbo.com/.

"Lo sport, se praticato con i giusti valori, è sempre qualcosa che avvicina e non divide. Per questo siamo partner di questa manifestazione che unisce ricordo e agonismo in un circuito virtuoso e positivo, naturalmente il tutto celebrato con le nostre bollicine 958 Santero" è stato il commento di Gianfranco Santero, presidente del Gruppo vitivinicolo di Santo Stefano Belbo.