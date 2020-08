Corsa in Montagna: Nicolò Monaco e Alessio Romano trionfano al Giro delle Borgate di Melle

Sabato 8 Agosto si è svolta a Melle la 7a edizione del Giro delle Borgate di Melle, manifestazione di corsa in montagna, valevole come Campionato Regionale di Corsa in Montagna a Staffetta per le categorie giovanili.

Per l’Atletica Roata Chiusani arriva il titolo regionale di Corsa in montagna a Staffetta in una combattutissima prova riservata ai Cadetti (2 giri da 2250m): ad opera di Alessio Romano e Niccolò Monaco, che con un tempo totale di 17.28.03 si impogono per 2 decimi sulla coppia Mattio-Bagnus (Pod. Valvaraita).

Alessio Romano realizza inoltre il miglior tempo di frazione, in 8.23.0.

Buona prova per Davide Galliano, che ha corso la prima frazione della prova Allievi, in preparazione dei Campionati italiani di Susa.