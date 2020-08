A Dogliani presentato il libro di Renato Blengetti, storico capo dei Vigili del Fuoco Volontari di Fossano

Ospiti dall’Associazione “Pompieri in Langa” di Dogliani e con il patrocinio del Comune di Dogliani, venerdì sera 7 agosto, nella piazzetta dedicata a Don Giovanni Conterno, a ridosso della Torre dell’Arch. Schellino, si è tenuta la presentazione, del volume “la cioca del feu” scritto dall’ex capo distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Fossano, Renato Blengetti.

“La cioca del feu” (la Campana del fuoco) era il modo di indicare storicamente la campana prima e la sirena poi, che risuonava per le vie al passaggio dei mezzi dei pompieri lanciati verso l’incendio.

Il nuovo libro di Blengetti segue una serie di altre quattro pubblicazioni, portate a termine dallo stesso nel corso di alcuni decenni, scritti non dedicati esclusivamente ai pompieri ma sempre legati ad aspetti e momenti particolari della “sua” Fossano.

Nell’ultima fatica di Renato Blengetti è tratteggiata la storia dei “pompieri” Fossanesi dal 1862 ai giorni nostri, ma numerosi sono i riferimenti alle altre sedi storiche di distaccamenti di pompieri volontari (tra i quali appunto Dogliani dal 1888), con racconti che evidenziano la sinergia tra i diversi distaccamenti del Cuneese, anche con la narrazione delle numerose manovre, eseguite congiuntamente, a riprova delle capacità tecniche del Vigili del Fuoco, sulle piazze di numerose città (a Dogliani nel 1989 per il centenario del locale corpo) e non solo del Cuneese ma anche oltre Provincia e Regione.

Presenti anche numerosi Sindaci del territorio, alla serata di venerdì, tenutasi nel suggestivo scenario delimitato dalla Torre annessa al Palazzo Comunale e dal restrostante anfiteatro, ha assistito un nutrito pubblico.

Il Sindaco di Dogliani Ugo Arnulfo ha aperto la serata, condotta poi dai relatori Pierteresio Cagnasso (ex capo distaccamento doglianese) e Mauro Marro (vigile volontario di Fossano) a “bracetto” con l’autore Renato Blengetti. Ha poi concluso Claudio Raviola, consigliere comunale e presidente di “Pompieri in Langa”, il quale ha voluto ringraziare ulteriormente i “pompieri” doglianesi aderenti all’associazione, Renato Blengetti per aver scelto Dogliani per l’anteprima di presentazione del suo volume e quindi invitando il pubblico presente ad un rinfresco offerto dall’associazione.