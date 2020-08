Alba: confermato il mercato di sabato 15 agosto

Anche a Ferragosto non si ferma il mercato del sabato, garantendo ai frequentatori abituali e ai turisti di prossimità nazionali ed internazionali che scelgono le nostre colline e la loro capitale per trascorrere i propri giorni di relax, un’offerta d’eccellenza. "Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e siamo lieti di poter confermare il mercato di sabato 15 agosto - commentano il presidente e la vice presidente territoriali di FIVA Alba (Federazione italiana venditori su area pubblica), Sergio Coraglia e Manuela Songia -: in questo modo, gli operatori garantiscono un servizio richiesto da un pubblico non solo albese ma proveniente anche dai paesi del circondario, nonché un momento particolarmente gradito ai tanti turisti che apprezzano il passeggio e il tipico shopping fra i banchi".