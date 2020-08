Ferragosto al Castello di Racconigi e al Castello di Monasterolo di Savigliano

Per i 4 anni del progetto #racconigibelladascoprire le guide Conitours propongono un Ferragosto ricco di sorprese.

L'Ufficio Turistico di Racconigi sarà eccezionalmente aperto con un orario prolungato e una proposta più ampia di ingressi per visite guidate al Castello Reale. Le guide saranno a disposizione già venerdì 14 agosto con due visite pomeridiane mentre sabato 15 e domenica 16 vi proporranno visite tutta la giornata.

Le restrizioni dovute al Covid19 impongono l'ingresso al Castello in gruppi di sole 5 persone.

L'apparente disagio si trasforma in un'occasione per osservare con maggiore calma e cura dettagli che talvolta sfuggono quando i visitatori sono più numerosi. I posti sono molto limitati e quindi la prenotazione si rende indispensabile.

Per arricchire il Ferragosto, in collaborazione con il Comune di Monasterolo di Savigliano, sabato 14 e domenica 15, al mattino, le guide Conitours apriranno alle visite il Castello dei Solaro.

Due castelli costruiti nel medioevo e accomunati dall'origine. Entrambi furono voluti dalla dinastia dei Marchesi di Saluzzo e, catturato a Monasterolo dai Savoia, Tommaso III di Saluzzo ideò il suo celebre romanzo “Il libro del cavaliere errante”. Una copia del libro è conservata al Castello di Racconigi e nella narrazione si racconta della battaglia di Monasterolo e della costruzione del Real Castello.

A Monasterolo si ritrova l'atmosfera medievale e cortese; a Racconigi l'eleganza e il fasto dei conti, duchi e Re d'Italia.



ORARI DI VISITA:

CASTELLO DI RACCONIGI

Venerdì 14 agosto – ore 14:15 – 16:15

Sabato 15 e domenica 16 agosto – ore 11:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15



APPUNTAMENTO: Ufficio Turistico, Palazzo Municipale (di fronte al Castello)



CASTELLO DEI SOLARO A MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Sabato 15 e domenica 16 agosto – ore 10:00 – 11:30



APPUNTAMENTO: Castello dei Solaro – Municipio – Piazza Castello 5



La prenotazione è obbligatoria.



Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico di Racconigi - Conitours – 392 081 1406 – visitracconigi@gmail.com