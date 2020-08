Fondazione Crc: dopo aver respinto la candidatura di Campora, apre il bando per la selezione del consigliere generale per l'area monregalese

Il Consiglio Generale della Fondazione CRC, durante la seduta di venerdì 7 agosto, ha approvato il bando per la selezione di un Consigliere Generale per l’area monregalese, al fine di completare la composizione dell’Organo in carica per il mandato 2020-2023.

Arriva dunque verso la conclusione una vicenda che aveva acceso le polemiche a Mondovì nelle scorse settimane, in particolare durante il Consiglio comunale, quando la nomina di Gabriele Campora, ex capo di gabinetto del sindaco, Paolo Adriano, proposta proprio dal primo cittadino, era stata respinta. Questo perché mancavano alcuni requisiti necessari per la nomina.

Sulla questione erano quindi intervenuti i consiglieri Guido Tealdi (Lega), Giampiero Caramello (Forza Italia) e Laura Barello (Lista Garello), i quali avevano espresso amarezza e perplessità in merito alla "bocciatura" dell'ex capo di gabinetto, auspicando a una "una soluzione di tipo bonario" affinchè la città potesse disporre al più presto di un rappresentante all'interno dell'organo di indirizzo della Fondazione CRC.

Ora, le persone interessate e in possesso dei requisiti possono inviare la propria candidatura via e-mail all’indirizzo info@pec.fondazionecrc.it entro il 24 settembre 2020.

Le candidature pervenute entro la data indicata verranno esaminate dalla Commissione di Valutazione per le Nomine e successivamente dal Consiglio Generale per procedere alla nomina.

Il profilo, i requisiti richiesti, i motivi di esclusione e inammissibilità e i criteri di valutazione delle candidature sono specificati nel testo del bando, disponibile sul sito web della Fondazione CRC all’indirizzo www.fondazionecrc.it.