Il luna park di agosto “trasloca” sul Lungo Po di Paesana: tornerà nelle piazze solo per la Patronale di San Bernardo

Ad “animare” i primi giorni dell’estate d’agosto, a Paesana, ci ha pensato la questione legata all’installazione del luna park. Come gli anni scorsi, i giostrai hanno manifestato al Comune l’intenzione di installare le loro attrazioni in paese per tutto il mese di agosto.

Quest’anno, però, causa pandemia da Covid-19, l’installazione del luna-park ha creato qualche difficoltà in più degli anni scorsi. Il montaggio degli spettacoli viaggianti in piazza Vittorio Veneto si è rivelato infattibile perché i banchi del mercato settimanale del venerdì devono osservare distanze maggiori proprio dettate dalle norme anti-Covid.

Il Comune ha pensato di ripiegare su piazza Statuto.

E proprio il “piano B” è stato al centro di alcuni giorni “intensi” tra il Comune ed i titolari di una struttura ricettiva che si affaccia proprio su piazza Statuto.

Il primo dato, certo, messo nero su bianco dalla normativa, è quello che differenzia l’installazione delle giostre per il periodo limitato alla festa patronale (in questo caso cinque giorni) e l’installazione per un periodo prolungato (in questo caso di poco meno di un mese).

Nel secondo caso, infatti, gli spettacoli viaggianti diventerebbero un “luna park permanente”, con stringenti accorgimenti da seguire, specialmente in questo anno di emergenza epidemiologica.

Un altro dato certo vuole che in Municipio sia giunta una diffida, presentata proprio dalla famiglia che gestisce la struttura ricettiva, al montaggio delle giostre in Piazza Statuto. I motivi? Distanze da rispettare, disturbo della quiete pubblica e danno economico – in sintesi – e la possibilità di agire attraverso vie legali contro l’Ente pubblico.

Motivazioni espresse anche per le vie brevi, in forma verbale, nel corso di alcuni sopralluoghi sulla piazza compiuti dall’Amministrazione comunale e dai giostrai, nelle scorse settimane.

I problemi sollevati dal privato nei confronti del Comune, va chiarito, non hanno mai messo in discussione l’installazione delle attrazioni nel periodo della festa patronale. Si sono sempre rifatte, invece, all’estensione del luna park a tutto il mese di agosto.

La soluzione? Giostre montate, dal 7 al 21 agosto (e aperte tutti i giorni), sul campetto da calcio sul Lungo Po, proprio a ridosso dell’ex campeggio, dove è stato posizionato anche un chioschetto. Poi, dal 21 al 25 agosto, le attrazioni verranno smontate per essere nuovamente allestite nelle piazze di Borgo Santa Maria, in occasione della Patronale di San Bernardo.

La questione ha spaccato in due l’opinione pubblica del paese.

Le critiche social…

Ed è approdata anche sui social network, con un lungo post critico nei confronti della famiglia titolare della struttura ricettiva di piazza Statuto, paventando il rischio che “il luna park di agosto e San Bernardo 2020” non potesse “essere installato regolarmente”.

… e la replica del legale del signor Paolo Costa

Proprio in risposta alle critiche mosse “mezzo social”, l’avvocato Fabio Gottero, candidato a sindaco di Paesana alle ultime elezioni comunali e attuale consigliere di minoranza, ha inviato alle testate giornalistiche locali una lunga precisazione a nome del signor Paolo Costa, “su incarico e nell’interesse del mio assistito e dei suoi familiari che, com’è noto, gestiscono l’attività alberghiera dell’Hotel Sud America sita in Piazza Statuto a Paesana”.

La pubblichiamo integralmente, senza modifica alcuna.

“Negli ultimi giorni, sui social network e, in particolare, su alcuni gruppi, è comparso un post contro il mio cliente e la sua famiglia.

La presunta “colpa” del mio assistito, a detta dei soggetti che hanno scritto e/o condiviso il post (senza peraltro premurarsi di considerare l’inaudita gravità delle affermazioni rese), sarebbe stata quella di essere colui che avrebbe impedito il prossimo svolgimento della tradizionale festa patronale di San Bernardo con il relativo contorno di spettacoli viaggianti e Luna Park.

Ancor prima di entrare nel merito della vicenda, vale la pena ricordare che l’utilizzo improprio dei social network è attività foriera di conseguenze penali e/o civili ed è proprio per tali motivi che il cliente mi ha espressamente incaricato di tutelarlo in ogni sede contro gli autori di tali interventi.

Tutto questo anche considerando i pesanti insulti letti in alcuni post (poi cancellati) che hanno aggravato le conseguenze del post iniziale.

Al netto di tale esigenza di tutela che giustifica il mio incarico e che, previa valutazione ed approfondimento del caso, avrà il suo seguito nelle opportune sedi, è il caso di fare chiarezza sulla vicenda, al fine di ristabilire la verità dei fatti.

Tale verità è ben diversa da ciò che è stato affermato falsamente ed in maniera mistificante dagli autori degli scritti incriminati.

Va preliminarmente rilevato che il mio cliente, già solo per il fatto di essere un comune privato cittadino che non ha alcun potere di veto sull’installazione delle giostre, non può di certo essere indicato come colui che da solo, potrebbe avere il potere d’impedire lo svolgimento di una festa patronale.

Tale lapalissiana osservazione, peraltro, dovrebbe servire da monito a tutti i soggetti che, acriticamente, hanno condiviso il post incriminato.

Il mio cliente si è limitato, quale rappresentante legale dell’Hotel Sud America, nei giorni scorsi (per la precisione in data 28.07.2020), ad inviare una missiva al Comune di Paesana, in cui ha chiesto conto del rispetto di alcune normative sugli spettacoli viaggianti.

Tale fatto, tuttavia, esula del tutto dall’argomento trattato e attiene, casomai, a questioni amministrative tra il Comune di Paesana e il signor Costa.

Nella missiva il signor Costa ha semplicemente relazionato al Comune di Paesana l’intollerabilità dell’installazione permanente delle giostre per gran parte del mese di agosto posto che, da due anni a questa parte (per ragioni oltremodo non del tutto chiare), queste sono sempre presenti, non solo per il periodo della tradizionale festa di San Bernardo.

La ragione di tale presa di posizione è intuibile: il mio assistito ha infatti lamentato come numerosi clienti dell’Hotel da lui gestito, prendendo atto della presenza delle giostre non più limitata alla sola festività di San Bernardo ma a gran parte del mese di agosto, abbiano manifestato l’intenzione di non recarsi più presso la struttura recettizia data l’incompatibilità della permanenza prolungata delle giostre con l’esercizio del loro fondamentale diritto alla tranquillità ed al riposo durante il periodo feriale.

Il mio assistito, pertanto, non solo non è contrario a far sì che le giostre siano presenti per la festa patronale di San Bernardo, ma è oltremodo entusiasta di fare in modo che la stessa si svolga come sempre, posto che in ogni luogo d’Italia (al netto delle difficoltà del momento dovute alle limitazioni Covid) le amministrazioni comunali stanno cercando di organizzarle.

A fronte di tali fatti, vi è quindi da chiedersi, attraverso quale meccanismo perverso, la posizione del signor Costa possa essere stata interpretata da alcuni come una sorta di prepotente impedimento allo svolgimento della festa patronale di San Bernardo (che, giova ricordarlo, dura pochi giorni e non gran parte del mese di agosto) da parte di un privato cittadino (che, giova ulteriormente ricordarlo, non ha nessun potere in tal senso).

Tale interrogativo resta un mistero che non trova altra spiegazione se non nella volontà precisa di alcuni (per motivi che ignoriamo) di diffamare una persona e la sua attività.

Resta altresì un mistero come alcuni soggetti si siano sentiti legittimati ad indicare il signor Costa e la sua famiglia come coloro a cui imputare un mancato svolgimento della festa patronale dato che non vi è alcun nesso tra la posizione di questi e quanto affermato nel post incriminato.

Infine non è credibile che non siano state trovate soluzioni diverse e più ragionevoli per collocare le giostre e non è oltremodo verosimile che sia solo per le opinioni del signor Costa che tali spettacoli viaggianti non possano stazionare a Paesana, per la festa patronale.

In ultimo, è appena il caso di ricordare che c’è una grande differenza tra una festa patronale di pochi giorni ed un Luna Park permanente, in pieno centro cittadino, che dura per gran parte del mese di agosto. La festa patronale piace a tutti da tempo immemore.

Il Luna Park permanente piace a tanti, ma non può, per sua natura, piacere a tutti.

Soprattutto a quelle persone che vorrebbero godersi un po’ di riposo per pochi giorni all’anno, a quelle attività che devono salvaguardare il riposo di tali soggetti e, non da ultimo, a tutti i cittadini che vorrebbero trovare un parcheggio nel centro cittadino per il mese di agosto.

È per tali motivi che il signor Costa mi ha conferito incarico di tutelarlo in ogni sede contro tutti gli interventi diffamatori nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia e formula, per il mio tramite, un invito alla moderazione dei giudizi e dei toni che tenga conto delle ragioni di tutti e non mistifichi i fatti a seconda della convenienza personale.

Il tutto nel rispetto della verità dei fatti”.

Va detto che, sulla scia de “Il Luna Park permanente piace a tanti, ma non può, per sua natura, piacere a tutti”, anche in altre zone paese potrebbero esser sollevare le stesse questioni, col rischio che il paese (a vocazione turistica) perda un’attrattiva per il mese estivo, di alta stagione.