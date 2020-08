L’addio del Caffè Letterario di Bra a Franca Valeri con le parole di Claudio Gallizio e lo scatto di Gian Maria Aliberti Gerbotto

Il mondo dello spettacolo non smette di piangere Franca Valeri, morta ieri mattina 9 agosto, all’età di 100 anni. L’attrice aveva raggiunto il traguardo del secolo di vita lo scorso 31 luglio e si è spenta a Roma, circondata dall’affetto della famiglia.

Nata nel 1920 a Milano, di buona famiglia di origine ebraica, negli anni si è fatta conoscere come scrittrice e autrice di libri e commedie e non più solo come attrice e comica in tv. Il suo vero nome era Franca Maria Norsa. Il nome d’arte derivava dal poeta francese Paul Velery, “Perché mio padre non voleva facessi teatro”, spiegò.

Ideatrice di una galleria di personaggi indimenticabili e ancora oggi straordinariamente attuali come la Signorina Snob, Cesira la manicure, la sora Cecioni, iniziatrice di un genere che tanta fortuna avrebbe avuto, la Valeri ha dimostrato il proprio talento in molti ambiti diversi: radio e teatro, cinema e televisione, opera lirica e letteratura, rimanendo sempre unica e inimitabile.

Nel corso della sua carriera cinematografica ha lavorato con tutti i più grandi registi del cinema italiano, da Mario Monicelli ed Eduardo De Filippo, da Vittorio De Sica a Mario Camerini.

Anche il Caffè Letterario di Bra ha voluto dire addio a Franca Valeri e lo ha fatto con lo scatto dello scrittore Gian Maria Aliberti Gerbotto, che ci restituisce l’attrice in una dimensione familiare e le parole di Claudio Gallizio, che insieme ad Azio Citi e Pippo Bessone è stato mattatore di brillanti serate braidesi.

“Una donna che a 100 anni era più moderna di noi. Ha visto il meglio e il peggio del Novecento e ce lo ha raccontato con le armi della cultura e dell’ironia. C’è un po’ di lei in chiunque fa intrattenimento intelligente. Sapeva dare un tocco di comicità a tutto e, attraverso la signora Cecioni, portava sullo schermo le abitudini ed i tic del popolino. Ma Franca Valeri era, soprattutto, una donna con la schiena dritta, figlia di ebrei, che non si è mai piegata alla dittatura”. Ci mancherà.