Danni per maltempo in tutta la Granda, dalle Langhe al Monregalese: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Il maltempo di queste ultime ore ha causato diversi danni in tutta la Granda, dalle Langhe al Monregalese.

Alberi divelti che sono pericolosamente finiti sulle bombole del gas e coperture dei scoperchiate a Santo Stefano Belbo hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cortemilia, Santo Stefano Belbo e Sommariva del Bosco. Per far fronte all’emergenza maltempo è stato richiesto inoltre l’intervento del comando di Asti.

A Santo Stefano Belbo si è poi verificato ancora un incendio in un’autorimessa in città. A intervenire per spegnere le fiamme i le squadre di Alba e Canelli.

Sempre nelle Langhe, ad Alba, nel pomeriggio ha preso fuoco una tettoia nel centro città, sul posto di nuovo i Vigili del Fuoco di Alba e Canelli.

A Cortemilia invece un incendio boschivo è stato spento dopo due lanci d’acqua dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco e soprattutto grazie al fortuito temporale che ha colpito la zona.

Nel Monregalese invece gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati in città, dove la forza del vento ha divelto sia un gazebo che un palo della luce. A Frabosa, in zona Vogliere, il vento ha inoltre fatto saltare un cavo del telefono.

Infine, i vigili del fuoco del comando di Cuneo sono intervenuti a Margarita per un albero caduto su una linea elettrica.

La squadra dei volontari di Morozzo e la piattaforma tridimensionale di Cuneo sono impegnati a nelle operazioni di taglio del tronco e rami schiantati sui fili della corrente.

Sul posto presenti anche i tecnici della società energetica.