Frana ad Acceglio, il sindaco Caranzano: “Attivata la procedura con la Regione per ripristinare il passaggio il prima possibile”

Si tratta della strada comunale sterra dei Serri, quella coinvolta ieri sera, domenica 9 agosto, da una frana in seguito a un acquazzone ad Acceglio. Non si tratta dunque di un cedimento in frazione Colombata come segnalato in un primo momento.

Il passaggio è importante e utilizzato soprattutto dai malgari. “E’ stata una frana importante causata da un cedimento della strada che conduce alle malghe” spiega il sindaco di Acceglio Giovanni Enrico Caranzano.

Con il monitoraggio dei Vigili del Fuoco, operatori e mezzi comunali hanno lavorato fino a mezzanotte per sbloccare il passaggio alle macchine ferme a monte, la strada rimane chiusa.

“Abbiamo attivato con la Regione Piemonte il procedimento di pronto intervento per ripristinare la strada e rimetterla in funzione il prima possibile. Per fortuna non è rimasto coinvolto nessuno, le persone che erano all’interno della macchine sono stata fatte passare dopo che abbiamo messo in sicurezza il passaggio ieri sera” e aggiunge “vedremo ora come fare perchè si tratta di una strada utilizzata soprattutto dai malgari”.