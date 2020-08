Fermenti lattici Probios della Lulylab per migliorare il tuo benessere nel periodo estivo

Assumere fermenti lattici in estate è un’ottima misura preventiva, soprattutto in vista di un viaggio e del cambiamento delle nostre abitudini alimentari. A volte si pensa erroneamente, che la funzione dei fermenti lattici sia soltanto quella di curare particolari disturbi intestinali, come la diarrea, ma non è così!

I fermenti lattici sono dei batteri che vivono all'interno del nostro organismo e sono definiti anche "batteri buoni". Essi si nutrono attraverso il cibo che mangiamo e la loro assunzione è consigliata sempre e comunque, in quanto, sono essenziali per ripristinare la flora intestinale che svolge importanti funzioni per il nostro organismo, mantenendo integra la mucosa dell'intestino e proteggendo dai batteri patogeni. Ma non è tutto! Essi favoriscono anche la digestione e aiutano a sintetizzare importanti vitamine come la B12 e la K.

In estate ad esempio, le alte temperature tendono a debilitare il nostro organismo per via della perdita di sali minerali e sostanze nutritive e tutto ciò è dovuto all'eccessiva sudorazione. I fermenti lattici in questo ambito aiutano la flora batterica intestinale a mantenere il giusto equilibrio e rappresentano un’ottima soluzione per mantenere le naturali difese immunitarie.

