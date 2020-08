Intesa Sanpaolo sponsor di Atalanta Bergamasca Calcio

Intesa Sanpaolo e Atalanta B.C. annunciano oggi un accordo di partnership che vedrà la Banca ricoprire il ruolo di Sponsor e Banking Partner della società bergamasca. Intesa Sanpaolo sarà a fianco della Prima squadra - che si appresta ad affrontare i quarti di finale di Champions League dopo un campionato di Serie A da record – e legherà il suo nome in qualità di Main Sponsor alle squadre che ne formano il settore giovanile.

La storica tribuna dello stadio di Bergamo, a cui si accede da Viale Giulio Cesare, verrà denominata RINASCIMENTO per dare continuità al programma varato da Intesa Sanpaolo assieme al Comune per fronteggiare l’emergenza Covid-19. L’operazione – che ha visto Intesa Sanpaolo sostenere la città e il suo territorio, sin dalle fasi più complesse dell’emergenza sanitaria – supporta le micro e piccole attività d’impresa, i piccoli esercizi commerciali e artigianali, le start up e le organizzazioni del terzo settore di Bergamo che hanno la volontà o la necessità, anche a causa del repentino cambiamento delle condizioni lavorative e di vita causato dall'emergenza Covid, di realizzare progetti di adeguamento, innovazione e riorganizzazione della propria attività.

Intesa Sanpaolo, assieme all’Istituto per il Credito Sportivo - principale finanziatore degli impianti sportivi italiani - ha inoltre sottoscritto un finanziamento pari a 40 milioni di euro, dedicato al progetto di riqualificazione del Gewiss Stadium.

Atalanta Bergamasca Calcio ed il Comune di Bergamo hanno, infatti, avviato il progetto di riqualificazione dello stadio per restituire alla città un’infrastruttura strategica e allo stesso tempo uno spazio nuovo, inclusivo e sostenibile, in grado di ospitare attività sportive ma anche servizi commerciali e altre iniziative culturali. Con la realizzazione di questo nuova infrastruttura Bergamo porta il suo esempio di orgoglio italiano in Europa, aumentando la capienza dello stadio e la qualità dei servizi offerti. Il completamento degli interventi è previsto per la fine del 2021 con la riqualificazione della Curva Sud Morosini, la realizzazione di un parcheggio interrato di 285 posti e di importanti opere di urbanizzazione.

“Siamo davvero orgogliosi di presentare oggi questo accordo, così da contribuire fattivamente ad un progetto che consentirà, tra l’altro, all’Atalanta Calcio e alla città di Bergamo di giocare e vincere in uno stadio all’avanguardia, più funzionale, più grande, da mostrare con orgoglio in Europa”. Ha dichiarato Gaetano Miccichè, Consigliere Delegato e Direttore Generale di UBI Banca. “Questa partnership vuole essere un segnale tangibile dell’impegno della nuova realtà che sta nascendo dall’integrazione tra Intesa Sanpaolo e UBI Banca per i propri territori di riferimento, che fa della presenza accanto alle imprese, alle famiglie, ai propri dipendenti e ai propri azionisti il punto di forza del nostro Gruppo bancario”.

“Stringere una partnership con il maggiore gruppo bancario italiano, nonchè uno dei principali dell'area Euro, non può che renderci orgogliosi". Ha dichiarato Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta B.C. "Un accordo così importante, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo a livello mondiale, conferma e rafforza la volontà della nostra Società di voler continuare il suo percorso di crescita. Completare il progetto di riqualificazione del Gewiss Stadium significa non solo offrire ai nostri tifosi una struttura più comoda e moderna, ma restituire a Bergamo ed ai bergamaschi un'area interamente riqualificata, più vivibile e a dimensione di famiglia".