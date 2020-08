Ri-partono i viaggi della Fashion Travel con entusiasmo per le nuove proposte all’insegna di destinazioni inedite nella nostra bella Italia.

Una ri-partenza lenta e graduale ma comunque ri-partenza! La programmazione di Fashion Travel studiata appositamente all’insegna di itinerari ricercati, e non sulle rotte del turismo tradizionale. è piaciuta tantissimo e sta regalando grandi soddisfazioni sia ai viaggiatori che all’Agenzia viaggi.

Stanno partendo proprio in questi giorni i primi gruppi, altri sono già confermati e di sicura partenza. La soddisfazione deriva dal fatto che i viaggiatori hanno fiducia in queste proposte e sanno di poter contare su di una struttura perfettamente organizzata, seria e professionale. I tour che vanno per la maggiore sono con destinazione montagna, ma un buon successo hanno anche le destinazioni collinari e marittime. Proprio in questi giorni un gruppo sta godendo il clima fresco della Val di Non e per ferragosto il tour delle Dolomiti registra il tutto esaurito. Verrà replicato nel mese di settembre con un tour di quattro giorni in Val di Fassa, Cortina e Val Gardena e con un week end in val di Non in occasione della raccolta delle mele.

Sono ancora disponibili aalcuni posti sull’itinerario che vede Umbria e luoghi del terremoto dal 18 al 22 agosto e per il long week end di 4 giorni in Maremma e Isola del Giglio dal 20 al 23 sempre di agosto.

GITE DI 1 GIORNO. A ferragosto prevista gita sul Lago di Garda al parco giardino Sicurtà, il 23 agosto si potranno ammirare le seconde cascate più alte d’Europa quelle del Toce, il 29 agosto al famosissimo treno rosso del Bernina e il 30 al Castello di Masino (famosa ambientazione della fiction Elisa di Rivombrosa) e il Lago di Viverone.

L’offerta di viaggi di più giorni si completa in agosto con il tour della Tuscia, in cui si potranno ammirare le cittadine gioiello della bassa Toscana e del Lazio tra le quali Civita di Bagnoregio e a settembre, il 5 e 6, la Costa Azzurra, dal 4 al 6 il Friuli, dall’11 al 13 l’isola d’Elba, e poi Napoli e la Costiera Amalfitana, il Circeo e l’isola di Ponza, la Calabria, il tour della Puglia e in ottobre la Sicilia. Un’offerta completa, adatta a tutti i tipi di viaggiatori, all’insegna di itinerari inconsueti e fuori dalle rotte più trafficate il tutto all’insegna della massima sicurezza in termini di scelta delle strutture e delle rigorose procedure di sanificazione previste per i nostri mezzi.

La bella notizia degli ultimi giorni è che ripartono anche le crociere MSC, a cui il gruppo Fashion Travel è legato da un rapporto commerciale storico, e sarà proposto un protocollo sicurezza studiato appositamente e due itinerari nel Mediterraneo Ovest ed Est che toccano località italiane, greche e Malta con tariffe a partire da € 499 più tasse.

Tutte le iniziative Fashion Travel partono dalle principali città della provincia di Cuneo e da Torino.

E’ possibile dare uno sguardo a tutta la programmazione RI-PARTIAMO nella sezione viaggi di gruppo sul sito www.fashiontravel.it