Tutto quello che volevi sapere sui token come leva finanziaria

Al giorno d'oggi ci sono molti siti di criptovaluta che parlano ampiamente di token come leva finanziaria. Questo tipo di token è nuovo in questo settore e, come tale, non vi è molta consapevolezza o esposizione nei confronti degli investitori normali. Pertanto, nelle sezioni seguenti, diamo un'occhiata a questi token e proviamo a capire il loro modello di lavoro.



Che cosa sono esattamente i token con leva - i token con leva sono risorse inventariali ERC20 che possono aiutare a fornire una presentazione utilizzata al mercato delle valute digitali senza dover ricadere su margine commerciale, liquidazione, tassi di finanziamento, sicurezza, ecc.? Con questi token, gli investitori possono avere l'opportunità di sfruttare la volatilità del mercato senza correre rischi sul margine di mercato di un individuo!

Qui, va anche menzionato che il token con leva può perdere un importo notevole in un mercato laterale e non sono proposti per investimenti a lungo termine. Pertanto, prima di gestirli, è sempre consigliabile comprendere i meccanismi e i componenti di questi token. Poiché i token utilizzati si trovano su una blockchain, consentono un'utilità comparabile come gli altri token. Ciò significa effettivamente che è possibile acquistarli, archiviarli e spostarli come qualsiasi token.

Il modo in cui funzionano questi token - I token BTC3L ed ETH3L forniscono una presentazione nozionale fino a 3 volte dei rendimenti giornalieri forniti da Bitcoin / Ether mentre i token BTC3S ed ETH3S mantengono la presentazione nozionale fino a - 3x di quello fornito da Bitcoin ed Ether. Ad esempio, per ogni 1% che BTC raggiunge in un giorno, BTC3L apprezza del 3%, mentre per ogni deprezzamento dell'1% BTC, BTC3L scende del 3%.

L'opposto del token BTC3L è il token BTC3S, che mostra un'esposizione tre volte breve al costo di Bitcoin e l'equivalente per ETH3L ed ETH3S, che parlano al costo di Ether. Quindi, se il costo di Bitcoin si deprezza dell'1%, il token BTC3S aumenta del 3%, mentre se Bitcoin apprezza l'1%, BTC3S scende del 3%.

Ragioni per l'utilizzo di token come leva finanziaria - I token con leva possono aiutare a gestire margini e rischi contemporaneamente. Questi token ERC20 reinvestiranno di conseguenza i vantaggi in Ether o Bitcoin. Se il Leveraged Token genera profitti, i token porteranno di conseguenza situazioni a leva finanziaria tripla. Inoltre, i token con leva riducono naturalmente il rischio di perdere denaro. Ad esempio, se un investitore assume una posizione BTC tre volte più lunga e entro un mese se BTC scende del 33%, la posizione verrà cambiata di margine e non rimarrà nulla.

Se un investitore acquista BTC3L, di conseguenza il token come leva finanziaria metterà all'asta automaticamente una parte del suo BTC man mano che l'attività diminuisce. Pertanto, si può eludere la liquidazione in modo che, nonostante un deprezzamento del 33%, rimangano ancora alcuni beni per l'investitore. Pertanto, i token con leva possono offrire molta pace se a un investitore non piace stressarsi sulla liquidazione.

Ragioni per la sua differenza di costo su diversi scambi - Implica semplicemente che esiste una sorta di opportunità di arbitraggio. Lo stesso vale anche per BTC su scala globale. In alcuni scambi, il tasso può essere elevato e in alcuni può essere basso nello stesso istante. Pertanto, è sempre una buona idea acquistarlo a un prezzo più economico da alcuni scambi e venderlo a un tasso più elevato su uno scambio che offre lo stesso.

Ripristino dei costi di BTC / ETH - In realtà non si "ripristinano", ma si riequilibrano alle 17:00 CET. Ciò implica che modificano la loro esposizione per garantire che generalmente seguano 3x o - 3x dei rendimenti giornalieri di BTC o ETH. Ad esempio, se un giorno BTC aumenta del 5%, a quel punto, BTC3L aumenterà del 15% il giorno 1, tuttavia, dovrebbe essere ribilanciato poiché l'espansione dei costi significherebbe che il token è sovraesposto allo sviluppo di BTC.



I token con leva stanno facendo un brusio nel settore in modo che gli investimenti in essi possano essere una buona idea se si vogliono accumulare più profitti in breve tempo. Tuttavia, è necessario prestare attenzione durante la loro gestione poiché, come qualsiasi altro strumento di investimento, sono anche volatili. Ma nel complesso, può essere una bella idea su cui investire.