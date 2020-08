Nel Cuneese tornano gli appuntamenti con CineDehors

Tornano le proiezioni all'aperto in luoghi e modalità inconsuete anche in questo difficile 2020.

Anche per questo 2020 sarà coinvolto tutto il territorio piemontese compreso il Cuneese.

Lunedì 10 si torna alla ASD Autonomi di Fossano per la rassegna Stars Above the Movies con la proiezione alle 21 dell'ultimo film LONTANO LONTANO di Gianni Di Gregorio. La rassegna è organizzata con l'Asd Autonomi e il Pappatacho BluesBar;

Mercoledì 12 continua la rassegna cinematografica del Baladin Open Garden di Piozzo con la proiezione alle 21.30 de LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA. La rassegna è organizzata in collaborazione con la Banca Alpi Marittime;

Mercoledì 12 alla Frazione Macellai di Pocapaglia per l'inaugurazione dell'area giochi inclusiva si proietta ALADDIN. La proiezione è organizzata in collaborazione con il Comune di Pocapaglia e la Pro Loco locale.

Giovedì 13 si sale a Casteldelfino al Centro Polivalente alle 21.30 con la proiezione della commedia italiana DOMANI E' UN ALTRO GIORNO. La rassegna è organizzata con il Comune di Casteldelfino;

Venerdì 14 luglio alle 21.30 in Piazza delle Scuole della Frazione Roreto di Cherasco continua CINEMA D'ESTATE, la rassegna di cinema all'aperto e itinerante nel territorio cheraschese. La sesta proiezione è il film LA STOFFA DEI SOGNI. Tutte le info presso l'Ufficio Turistico del Comune di Cherasco al 0172.427050;

Domenica 16 recuperiamo l'ultima data di CINEMA BELVEDERE a La Morra rinviata per maltempo. Verrà proiettato LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE GUSMAO in collaborazione con il Comune di La Morra e l'Ufficio Turistico.

Sono naturalmente valide tutte le prescrizioni dettate dal COVID-19.