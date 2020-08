Vino, Centinaio-Bergesio (Lega): “Vendite in calo, il primato mondiale è a rischio ma il governo finge di non vedere”

“La situazione è gravissima” commentano con una nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, il calo di vendite di vino italiano denunciato da un'analisi di Coldiretti: “Questa storica inversione di tendenza non ha precedenti negli ultimi 30 anni e mette al rischio il primato mondiale del nostro paese. Abbiamo attraversato una fase emergenziale molto difficile e non possiamo che ripartire dal made in Italy per risollevarci”.