La nuova stagione scacchistica 2020/2021 si riapre nel rispetto delle norme anticovid

Dopo l’interruzione di tutte le attività a causa della pandemia si inaugura la riapertura dell’Associazione scacchista s.d. Cuneese alla "Casa degli scacchi", presso il centro incontri a Cuneo in via F.lli Vaschetto angolo Corso Kennedy.

L’accesso al circolo è consentito solo previa e piena adesione e massimo rispetto delle norme anticovid impartite dal Comune di Cuneo in ossequio al regolamento regionale e al dcpm nazionale e limitativamente agli adulti in regola con il tesseramento associativo del 2020 che sarà valido per tutto l’anno 2021.

L’avvio del gioco libero per adulti è previsto il 1° settembre, e proseguirà ogni martedí alle 20,30.

Il consueto semilampo “Scacco al marrone”, giunto alla decima edizione non si terrà per soppressione dell’annuale fiere del marrone.

Riprenderà la Scuola dei Ragazzi, unico centro avviamento allo sport della provincia di Cuneo, ogni sabato dalle 15 alle 16,30 nella “Casa degli scacchi” con un nuovo istruttore giovanile con brevetto FSI-Snaq il c.m. mauricio Babilonia.

La presentazione del corso è prevista martedì alle ore 9,00 di martedì 25 settembre 2020, in occasione delle riprese video per conto di “Vivi lo sport”, iniziativa dell’assessorato allo Sport di Cuneo e Coni, al fine di promuovere e divulgare gli sport giovanili nel capoluogo. Sono tutti invitati per una dimostrazione gratuita.

Inoltre, per tutto il mese di settembre, il C.A.S. sarà offerto gratuitamente a tutti i ragazzi under 18, che vogliono cimentarsi per la prima volta al gioco o vogliono migliorare la loro prestazione sportiva. Il corso è gratuito e della durata di quattro lezioni, inizierà alle ore 15 del 5 settembre p.v. nella “Casa degli scacchi” a Cuneo in via f.lli Vaschetto. I partecipanti e accompagnatori dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo della lezione, sottoporsi a termoscanner e registrarsi nell’apposito registro per avere accesso al Centro.

Rispettiamo la salute di noi stessi e degli altri per un sano sport della mente.

Pe ulteriori informazioni scrivere e-mail a: scacchicuneo@gmail.com