Residenza Tapparelli di Saluzzo: tamponi negativi su ospiti e personale dei vari nuclei, dopo l’accertamento dei tre casi positivi nella struttura

La Direzione della Residenza Emanuele Tapparelli informa che i tamponi effettuati su tutti gli ospiti dei vari nuclei e su tutto il personale, hanno dato esito negativo.

I prelievi diagnostici sono stati eseguiti in seguito all’accertamento di 2 positività al Covid 19 tra gli ospiti della Rsa1, uno con febbre, l’altro asintomatico, ora entrambi ricoverati al’ ospedale a Saluzzo, in osservazione. La terza persona positiva al virus, un operatore notturno Oss, è già in carico al servizio di igiene ed in isolamento fiduciario. Tutti sono in buone condizioni di salute.

"In accordo con le autorità competenti e la Direzione Sanitaria, a titolo prudenziale – comunica il Tapparelli - si rispetterà per 14 gg dalla data dell’ultimo caso di positività dell’Ospite (3/8), la compartimentazione dei nuclei e la sospensione delle visite al cancello, ma riprenderanno le video-chiamate.

Durante la settimana del 17 agosto verrà effettuato un ulteriore screening (tamponi) su tutta la struttura, personale e ospiti. Verranno poi resi noti gli esiti dell’ulteriore prelievo diagnostico.