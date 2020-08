Alba: l’Astana Pro Team in piazza Risorgimento prima del 104° Gran Piemonte

Visita albese oggi, martedì 11 agosto, per l'Astana Pro Team che domani sarà impegnata nella 104° Gran Piemonte mentre a ottobre tornerà su queste colline per il Giro d’Italia 2020. Su invito dell’assessore albese al Turismo, manifestazioni ed eventi Emanuele Bolla e accompagnata dal responsabile Rcs in provincia di Cuneo Sergio Trossarello, la squadra ciclistica - in divisa e in sella alle biciclette - è arrivata in piazza Duomo proprio dove il 24 ottobre partirà l’attesa penultima tappa della corsa rosa Alba-Sestriere. Sotto il Municipio, gli atleti con Aleksandr Vinokurov, general manager Astana e oro olimpico nel 2012, hanno anche incontrato il consigliere comunale con delega allo Sport Daniele Sobrero e il presidente del Comitato di tappa Giulio Abbate.

L’assessore al Turismo, manifestazioni ed eventi, Emanuele Bolla: “Si avvicina il Giro d’Italia e la visita del team Astana di oggi ci ha fatto già pregustare la grande emozione della tappa albese in programma il 24 ottobre. Ringraziamo gli atleti per aver fatto visita alla nostra città e li aspettiamo in autunno”

“Ci stiamo preparando per un grande evento – conferma il consigliere con delega allo Sport Daniele Sobrero – e, in sinergia con il Comitato di tappa, stiamo lavorando per accogliere al meglio il Giro nella nostra città”.