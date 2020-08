Nuoto, Campionato Italiano Assoluto Open 2020: tra i 37 atleti piemontesi in gara anche la Cuneese Anita Gastaldi

Da domani a giovedì 13 agosto lo Stadio del Nuoto di Roma ospita la 57esima edizione del Trofeo Settecolli (targato Frecciarossa), il tradizionale e prestigioso evento internazionale di nuoto quest’anno valido come Campionato Italiano Assoluto Open 2020. L’emergenza covid-19 ha imposto uno slittamento di circa due mesi rispetto alla consueta collocazione in calendario della manifestazione, che vedrà comunque ai blocchi di partenza tutti i più forti nuotatori azzurri e alcune stelle del nuoto internazionale. Con la maglia della nazionale italiana sarà in gara il torinese Alessandro Miressi (Fiamme Oro/Centro Nuoto Torino), campione europeo in carica e primatista italiano dei 100 stile libero, al ritorno su un palcoscenico internazionale dopo l’argento sui 100 stile libero ai Campionati Europei in vasca corta dello scorso dicembre. Per lui doppio appuntamento in vasca, con i 50 e i 100 stile libero.



Sono 34 gli azzurri della selezione convocata dal direttore tecnico Cesare Butini, mentre gli atleti complessivamente iscritti sono 577, in rappresentanza di 167 società e per un totale di 1309 presenze in gara. Per quanto riguarda i numeri del nostro comitato regionale, partecipano al Trofeo Settecolli Frecciarossa - Campionato Italiano Assoluto Open 2020 - 37 atleti di Piemonte e Valle d'Aosta, in rappresentanza di 9 società e per un totale di 87 presenze gara.



Tra i piemontesi, sono presenti gli atleti che nella scorsa stagione hanno vestito la maglia della nazionale giovanile a Europei e Mondiali Junior e Mediterranean Cup. In gara anche i medagliati dell’ultima edizione degli Assoluti, disputata a dicembre: oltre ad Alessandro Miressi, sono Luisa Trombetti (Fiamme Oro/Rari Nantes Torino), Francesca Pasquino (Nuotatori Canavesani) e Anita Gastaldi (CSR Granda).



Le gare si svolgeranno a serie e in tre sessioni giornaliere, con inizio alle 9, alle 11.30 e alle 19. La sessione serale si concluderà intorno alle 21.30 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD; sarà dedicata alle due serie più veloci di ogni distanza (16 atleti complessivamente), eccezion fatta per gli 800 e i 1500 stile libero, di cui si disputerà una sola serie riservata agli atleti con i migliori 10 tempi.



Il programma di gara completo, l'elenco degli atleti piemontesi in gara e i link utili per seguire l'evento su https://www.federnuoto.piemonte.it/finpiemonte/home_new/appro_new.asp?id_info=20200810122923&area=1&menu=agonismo&read=nuoto