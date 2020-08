Bra, conto alla rovescia per la riapertura dei cinema nel centro storico

Finalmente a Bra riaprono i cinema. Bello Netflix, per carità, però il piacere che ti dà una sala cinematografica, con l’odore di popcorn e poltrone sulle quali mettersi comodi come sul divano di casa, nessuno mai.

Certo, è impossibile affermare che la vita sia tornata alla normalità: distanze, mascherine e mille altri accorgimenti ci aspettano anche qui, ma i due multisala braidesi si sono organizzati con oneri di spesa non indifferenti per far fronte alla situazione.

Posti ridotti e numerati, sistema di climatizzazione senza ricircolo di aria interna (sempre aria nuova), possibilità di acquisto dei biglietti online, stazioni di igienizzazione sparsi in vari punti dei multisala, mascherina obbligatoria nelle aree comuni. Insomma, le porte si riapriranno nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti, perché gli spettatori possano tornare finalmente a godersi lo spettacolo di una premiere nel suo vero tempio.

Il primo a riaprire sarà il cinema Impero, che ricomincerà le proiezioni mercoledì 19 agosto, mentre il cinema Vittoria il 26 di questo stesso mese con orari e programmazioni consultabili sui rispettivi siti online: www.cinemaimperobra.it e www.cinemavittoriabra.it.

Infine, qualche curiosa anticipazione da parte dei gestori. Stefania Burlando dell’Impero: “Si sta tornando lentamente alla normalità e ciò significa anche ritrovarsi al cinema, dove siamo pronti ad accogliere il pubblico con Onward - Oltre la magia, l’ultimo film di casa Disney”.

Anna Vitton Corio del Vittoria: “Salvo imprevisti dell’ultima ora, noi siamo pronti a tornare al lavoro. L’apertura sarà battezzata da Tenet, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan, che esce prima in Europa e poi in America. Una novità assoluta!”.

Ora tocca a noi! Proviamo a restituire quello che di bello il cinema ci ha sempre dato, andandoci un po’ più spesso. Magari durante una sera della settimana in cui si ha solo voglia di riempire il tempo e sognare guardando un film (loro ne hanno sempre).